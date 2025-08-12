Antonio Camuñas, sobre la no invitación de España a la cumbre convocada por Alemania: "No se quiere que sea una especie de mirón o chivato"

Espejo Público ponía sobre la mesa la próxima cumbre convocada por Alemania que tendrá lugar el miércoles 13 de agosto, con el fin de trazar nuevas rutas de actuación en la Guerra de Ucrania, y que contará con la presencia de los principales líderes europeos como Zelenski o Trump. Sin embargo, España no ha sido invitada a la reunión. Antonio Camuñas, expresidente de la Cámara de Comercio España-EE.UU., se pronunciaba al respecto en sus redes sociales: "No es un descuido, es que el núcleo duro europeo ha decidido que Madrid es prescindible".

Una cuestión que plantea la siguiente duda: ¿Esta España quedando al margen de decisiones importantes y que tienen trascendencia en el futuro de Europa? En respuesta a ello, Camuñas expresaba que es "muy evidente" que sí. Como argumento, recordaba las palabras de un militar que le explicó que "en las alianzas militares la desconfianza no se anuncia a los cuatro vientos ni se publica en ruedas de prensa, sino que se plasma en las invitaciones a las reuniones".

¿A qué se debe este distanciamiento?

Según el expresidente, el motivo de esta situación distante entre España y el resto de países es que "hemos tenido un punto de inflexión muy claro en la cumbre de la OTAN cuando Sánchez se aparta de manera ostensible de los aliados". Y, añadía, han sucedido varios episodios que han desembocado en lo que estamos viendo.

En primer lugar, el Presidente del Gobierno "había puesto en cuestión la participación de España en términos económicos en los requerimientos de la alianza". Segundo, se han dado movimientos por parte de nuestro país que "han propiciado cartas del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano diciendo que España está poniendo en manos de China estructuras muy sensibles como son todo el almacenamiento de datos de inteligencia militar, policial...". Tercero, se ha filtrado que el Gobierno "no va a comprar los nuevos aviones de combate que estaban apalabrados con Estados Unidos".

Una enumeración de razones, cuyo conjunto "implica que España está jugando no se sabe si en dos o tres tableros". Ya que, como mencionaba Camuñas, se muestra cercano al ámbito sudamericano "más bolivariano", pero también afín a China.

¿Cómo afecta a España?

La presentadora Lorena García le preguntaba qué repercusión puede tener para España que se nos dé de lado. Algo sobre lo que el entrevistado se mostraba contundente: "Tiene unas implicaciones grandes porque la desconfianza se plasma luego en muchas cosas. Desde compartir inteligencia, hasta compartir información sensible de estas propias reuniones". Una situación actual "muy poco típica", ya que España se encuentra "fuera del núcleo duro de las decisiones europeas cuando eso no corresponde ni a su posición, ni a su peso económico, ni a su peso militar".

"No se sabe a lo que está jugando Sánchez"

Además, revelaba que la actitud de los países demuestra una desconfianza hacia Sánchez porque "no se quiere que España sea una especie de mirón o chivato". "No se sabe a lo que está jugando Sánchez", recalcaba. Un político que, para Camuñas, "no tiene la autonomía que él nos quiere vender", ya que "sobrevive a la presidencia del Gobierno gracias a la voluntad de socios nacionales que exigen una serie de cosas y de socios internacionales que también". Algo que se plasma en "una posición de Pedro Sánchez muy muy endeble que tendrá repercusiones, desgraciadamente, para España".

