A Kiko una suplementación de vitamina D le llevó a la UCI: "No sabía hasta que punto podría ser mala para el cuerpo"

Kiko llevaba un mes con síntomas preocupantes que le llevaron al hospital donde permaneció ingresado en la UCI. Después de unas pruebas vieron que todo se debía a una suplementación de vitamina D. Nos cuenta su historia.

kiko

Marta Requejo
Publicado:

Kiko estuvo un mes sufriendo mareos, sudores fríos, presión en la cabeza y vómitos. Unos síntomas muy graves por los que tomó la decisión de acudir a urgencias.

En el hospital le hicieron varias pruebas, entre ellas, una analítica donde los niveles de calcio y vitamina D le salieron disparados. Pasó horas en la unidad de críticos hasta que fue mejorando. "No sabía hasta que punto la vitamina D podría ser mala para el cuerpo".

A día de hoy sigue con secuelas y todo provocado por una suplementación de vitamina D que compró por internet. "El cuerpo solo me pedía beber agua. Llegué a unos 8 o 9 litros diarios", explica.

"Empecé a tomar vitamina D porque mi trabajo es muy exigente a nivel físico y además intento cuidarme e ir al gimnasio", cuenta, "lo empecé a tomar un poco por iniciativa, ningún médico me lo recomendó".

