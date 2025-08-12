UN GRAN DIAMANTE
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan: todos los detalles de su impactante anillo de compromiso
Tras nueve años juntos y dos hijas en común, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan. La modelo ha presumido en Instagram de un espectacular anillo de compromiso cuyo precio podría llegar a superar los 20 millones de euros, según los expertos.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han puesto el broche de oro a su historia de amor. Nueve años después de conocerse, cinco hijos y una vida juntos marcada por el lujo, los éxitos y también los momentos difíciles, la pareja ha decidido dar el paso definitivo: se casan.
La noticia la daba la propia Georgina este lunes con una publicación en Instagram que ha enloquecido a sus más de 68 millones de seguidores. En la foto, la modelo y empresaria presume de un gigantesco anillo en su mano izquierda. Junto a la imagen, un mensaje que refleja su emoción por convertirse en la esposa del futbolista: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".
El anillo del que todo el mundo habla
No es un anillo cualquiera. Se trata de un inmenso diamante de talla oval en el centro, acompañado de dos diamantes más pequeños de talla triángulo a ambos lados. Un diseño glamuroso y atemporal, con un tamaño que no deja lugar a dudas: Cristianono ha escatimado en la pedida.
Según expertos consultados por la revista ¡HOLA!, el diamante central podría medir unos dos centímetros de longitud y tener entre 40 y 45 quilates. Su precio estimado, dependiendo de la pureza de la piedra, oscilaría entre los 6 y los 12 millones de euros. Y si sumamos las piedras laterales, la cifra total podría situarse entre los 20 y los 25 millones. Una auténtica joya de museo.
Amores que se sellaron con joyas legendarias
El anillo de Georgina se suma a una larga lista de pedidas millonarias que han hecho historia. Elizabeth Taylor recibió de Richard Burton el famoso diamante Krupp, de 33 quilates y un valor de 8,8 millones de dólares. Paris Hilton lució un diamante amarillo canario de 24 quilates valorado en 5 millones, y Lady Di escogió personalmente su zafiro azul rodeado de diamantes, hoy en manos de Kate Middleton.
En el mundo de la música, Kanye West regaló a Kim Kardashian un solitario de 15 quilates valorado en 8 millones, mientras Jay Z sorprendió a Beyoncé con un diamante talla esmeralda de 24 quilates y 5 millones de dólares.
Y pensando en pedidas más recientes: Jeff Bezos entregó a Lauren Sánchez un diamante rosa de 30 quilates, valorado entre 3 y 5 millones.
La cuenta atrás para el "sí, quiero"
Aunque todavía no han dado detalles sobre la fecha o el lugar de la boda, está claro que el compromiso marca un nuevo capítulo para Cristiano y Georgina. La pareja, que comenzó su historia en 2016, ha construido una familia con cinco hijos y ahora se prepara para sellar su amor ante el altar.
Si algo ha quedado claro con esta pedida, es que la boda del futbolista y la empresaria promete ser puro glamur, lujo y sorpresas que hoy ni siquiera podemos imaginar.
