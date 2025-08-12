Andrés convence a Begoña para visitar a Remedios en prisión y exigirle que diga la verdad

Andrés está convencido de que Remedios no ha contado toda la verdad. A pesar de su confesión, solicita una autorización judicial para visitarla y pide a Begoña que lo acompañe.

Durante la visita, se plantea si Remedios se atreverá a romper su silencio sobre Gabriel. Mientras tanto, en casa de los Merino, Joaquín se niega a cambiar de colegio a su hijo por presiones externas. No te pierdas lo que va a ocurrir en Sueños de libertad.