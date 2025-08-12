Cecilia Sopeña, la ciclista viral de OnlyFans que ahora exige su 'derecho al olvido'

Cecilia Sopeña, ciclista que alcanzó notoriedad tras abrirse una cuenta en OnlyFans y que acabó retirándose de la competición por el acoso que según ella había recibido, ha anunciado una nueva etapa en su vida y ha activado legalmente su derecho al olvido. La deportista murciana busca eliminar de Internet todo contenido que no represente quién es hoy y ha advertido que tomará medidas legales si se vulneran sus nuevos límites.

"Una actriz porno de autogestión propia"

Pretende así cerrar su etapa como creadora de contendidos para adultos (llegó a definirse como "una actriz porno de autogestión propia"), exigiendo así borrar su pasado digital como modelo erótica en Internet.

"Este mensaje nace desde la verdad de lo que soy hoy. Desde la calma de una mujer que ya no necesita explicar nada, pero ha elegido poner en palabras sus límites. He iniciado una nueva etapa en mi vida: una etapa más consciente, más ordenada, más digna, y profundamente coherente con quien he llegado a ser", compartió Sopeña en un comunicado difundido en redes.

Artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

La ciclista ha confirmado que ha iniciado el proceso legal para borrar su pasado digital en virtud del Reglamento General de Protección de Datos: "Tengo derecho a proteger mi imagen. Tengo derecho al olvido. En virtud del Artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), he activado con mi equipo legal el derecho al olvido: el derecho a eliminar de Internet todo aquello que ya no refleja quién soy ni cómo deseo ser recordada".

Emprenderá acciones legales

En su declaración, también advirtió de futuras acciones legales para proteger su intimidad: "Esto incluye vídeos, imágenes, extractos y enlaces que estén fuera de contexto o filtrados sin consentimiento".

"Mi nombre merece ahora silencio, honor y dirección"

"Estoy en contacto con abogados y expertos en reputación digital. Y a partir de ahora, todo lo que circule fuera de lo autorizado —por mínimo que sea— entrará en un proceso judicial amparado por la ley. No es amenaza. Es orden. Es protección", añadió de forma tajante.

Aunque ha decidido dar por cerrada su etapa más mediática, Sopeña seguirá presente de forma residual en algunas plataformas por razones prácticas: "Algunas plataformas seguirán abiertas durante un tiempo por motivos de gestión fiscal y compromiso profesional. Pero ya no representan mi identidad pública. Por eso pido respeto. Y especialmente, cuidado con lo que se difunde, se comparte o se nombra. Mi nombre merece ahora silencio, honor y dirección".

