“Jugaste a la superheroína”: Uras acusa a Bahar de poner en riesgo la vida de los mellizos

En pleno pasillo del hospital, la tensión ha estallado entre madre e hijo. Uras, fuera de sí, no ha podido contener el miedo y la rabia que lleva días acumulando.

Después de una complicada intervención para salvar a Seren y a los mellizos, Bahar ha mantenido la calma. Confía en que todo salga bien, pero Uras ha irrumpido sin miramientos. “No pedisteis mi consentimiento para intervenir”, le ha recriminado, asegurando que su decisión ha puesto en riesgo la vida de todos.

Bahar, por su parte, ha intentado explicarle que solo cumplió con el protocolo para un parto prematuro. Pero Uras no ha querido escuchar. “Puede que mueran igual… intentaste lo imposible jugando a la superheroína”, ha gritado.

Evren ha intervenido para defenderla, recordándole que ella ha salvado la vida de sus hijos. Sin embargo, el dolor de Uras ha sido más fuerte que la razón. Y Bahar, rota por sus palabras, ha tenido que contenerse para no derrumbarse delante de él.