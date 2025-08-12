Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 11 de agosto

“Jugaste a la superheroína”: Uras acusa a Bahar de poner en riesgo la vida de los mellizos

Lo que debería haber sido un momento de alivio se ha convertido en un enfrentamiento lleno de reproches y dolor.

“Jugaste a la superheroína”: Uras acusa a Bahar de poner en riesgo la vida de los mellizos

Publicidad

En pleno pasillo del hospital, la tensión ha estallado entre madre e hijo. Uras, fuera de sí, no ha podido contener el miedo y la rabia que lleva días acumulando.

Después de una complicada intervención para salvar a Seren y a los mellizos, Bahar ha mantenido la calma. Confía en que todo salga bien, pero Uras ha irrumpido sin miramientos. “No pedisteis mi consentimiento para intervenir”, le ha recriminado, asegurando que su decisión ha puesto en riesgo la vida de todos.

Bahar, por su parte, ha intentado explicarle que solo cumplió con el protocolo para un parto prematuro. Pero Uras no ha querido escuchar. “Puede que mueran igual… intentaste lo imposible jugando a la superheroína”, ha gritado.

Evren ha intervenido para defenderla, recordándole que ella ha salvado la vida de sus hijos. Sin embargo, el dolor de Uras ha sido más fuerte que la razón. Y Bahar, rota por sus palabras, ha tenido que contenerse para no derrumbarse delante de él.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Jugaste a la superheroína”: Uras acusa a Bahar de poner en riesgo la vida de los mellizos

“Jugaste a la superheroína”: Uras acusa a Bahar de poner en riesgo la vida de los mellizos

“Siempre estaré con vosotros”: la última carta de Leyla conmueve a todos diez días después de su muerte

“Siempre estaré con vosotros”: la última carta de Leyla conmueve a todos diez días después de su muerte

Milagro en quirófano: Bahar salva a Seren y a sus bebés prematuros bajo una presión extrema

Milagro en quirófano: Bahar salva a Seren y a sus bebés prematuros bajo una presión extrema

El hospital vive su día más angustiante: Leyla en estado crítico y Seren debe dar a luz antes de tiempo
Renacer | 11 de agosto

El hospital vive su día más angustiante: Leyla en estado crítico y Seren debe dar a luz antes de tiempo

Timur reconoce a Leyla como su madre ante toda la familia y cierra por fin su herida del pasado
Renacer | 11 de agosto

Timur reconoce a Leyla como su madre ante toda la familia y cierra por fin su herida del pasado

Tolga le enseña a Çağla su caja del pasado y abre la puerta a una nueva oportunidad entre ellos
Renacer | 11 de agosto

Tolga le enseña a Çağla su caja del pasado y abre la puerta a una nueva oportunidad entre ellos

El psiquiatra se ha sincerado con la amiga de Bahar como nunca antes, y le ha abierto su corazón para pedirle una nueva oportunidad.

"La mayor relajación posible": estas son todos los trucos de Ignacio Montes para preparar a fondo su personaje
Descubre cómo fue

"La mayor relajación posible": estas son todos los trucos de Ignacio Montes para preparar a fondo su personaje

El actor nos ha explicado su forma de trabajo y alguno de sus trucos para conseguir dar vida a un personaje tan intenso como Nando.

Halis no se contuvo: esto fue lo que hizo al enterarse de la traición de Ifakat y Orhan

Halis no se contuvo: esto fue lo que hizo al enterarse de la traición de Ifakat y Orhan

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Remedios recibe la visita de Andrés y Begoña en la cárcel, ¿les contará la verdad?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Remedios recibe la visita de Andrés y Begoña en la cárcel, ¿les contará la verdad?

Capítulo 369 de Sueños de libertad; 11 de agosto: José se replantea contarle a Cristina que él es su padre biológico

Capítulo 369 de Sueños de libertad; 11 de agosto: José se replantea contarle a Cristina que él es su padre biológico

Publicidad