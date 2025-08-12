Una afición que resiste al tiempo: el alegato de Alfred García a favor de las cámaras analógicas

El programa de ayer nos regaló el emotivo y esperado reencuentro en televisión de Alfeed García y Roberto Leal, que se conocieron y trabajaron juntos en Operación Triunfo y, desde entonces, no había vuelto a coincidir en un plató.

En este segundo programa, Roberto Leal ha querido preguntarle al cantante por un objeto que ha visto que lleva encima y que utiliza muy a menudo: su cámara analógica. “Me he quitado del móvil”, ha asegurado Alfred recalcando que prefiere sacar fotos con su cámara y revelarlas cuando se termina el carrete.

Roberto Leal le ha pedido al cantante que le sacase una foto con su cámara y se ha generado un breve debate acerca de si deberíamos utilizarlas más para que no se pierdan con el tiempo. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive este momento!