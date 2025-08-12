FOBIAS RARAS
Lorena Moreno tiene fobia a las aceitunas: "Voy a un sitio a comer y como me las pongan en la mesa las tengo que tapar"
Lorena siente una fobia brutal por este encurtido desde que tiene uso de razón. Lo peor de todo es que su familia tiene una empresa de aceitunas que jamás podrá heredar. Nos cuenta su historia.
La de Lorena Moreno es una fobia rara y es que, no puede ni ver ni oler las aceitunas desde que tiene uso de razón.
Tal es el rechazo que incluso si su pareja ha comido este encurtido ella no puede ni besarlo y ha llegado a vomitar si se las encuentra en su plato por sorpresa. "Hasta que no se lava los dientes no le puedo besar", asegura.
Lo paradójico de toda esta historia es que su familia tiene una empresa de aceitunas que, por otro lado, nunca podrá heredar. "Me dan asco cuando están fermentadas y tienen el aliño", cuenta.
"A mi bisabuela le pasaba y a mi tía también", dice respecto a que esta fobia puede venir de familia. "Mis padres esconden las aceitunas en la mesa". ¡Dale al play!
