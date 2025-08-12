Rosa se frustra en El Rosco tras fallar por una letra y Manu aprovecha el momento decisivo en Pasapalabra

La gallega comenzó El Rosco con fuerza, sumando cinco aciertos seguidos. Sin embargo, un fallo en la letra ‘n’ cambió su ánimo al saber que conocía la respuesta.

Manu, con más segundos acumulados, esperó su turno y afrontó la prueba con cautela. El desenlace dependió de su estrategia final tras el tropiezo de Rosa en Pasapalabra.