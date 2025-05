Pedro Sánchez y su "intervención" en el rescate de Air Europa: "Creo que merece la pena que le demos una vuelta"

Más mensajes filtrados entre el presidente Pedro Sánchez y el que fuera su 'número 2', el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Esta vez se reflejan instrucciones directas a Ábalos que demostrarían que el presidente intervino en el rescate de la compañía aérea Air Europa.

Según publica el diario 'El Mundo' el presidente escribió a Ábalos pidiéndole "meditar" y ver "cómo enfocar" la operación para salvar la aerolínea. Además le deja claro que no ve claro que la compañía acabara en manos de IAG: "A mi la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence", se lee en uno de los WhatsApp que escribe Pedro Sánchez solo cinco días después de que Víctor de Aldama, asesor en ese momento de Air Europa, confesara a Koldo García que Javier Hidalgo había llamado a Begoña Gómez para conseguir el rescate de la compañía. Sánchez, por tanto, interviene personalmente para controlar la operación.

"Creo que merece la pena que le demos una vuelta (...) Pedro Sánchez: En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla", destaca el contenido filtrado. Esta sería la primera vez que el presidente del Gobierno aparece implicado en el rescate de Air Europa, un mensaje con consecuencias ahora mismo impredecibles.

Sánchez y Ábalos hablaron del rescate de Air Europa

Los WhatsApp filtrados se remontan al 8 de septiembre de 2020 cuando el presidente del Ejecutivo se comunica con José Luis Ábalos para hablar sobre el rescate de Air Europa.

El presidente reenvia un mensaje que le hace llegar un amigo, veterano del sector aéreo, dándole consejos sobre cómo debe actuar el Gobierno: "Hola Pedro, espero que te encuentres bien. (...) Considero desde mi humilde opinión (...) que efectivamente hay que rescatar a Air Europa, pero no dejarla en manos de Iberia", es el contenido del mensaje reenviado.

Una opinión que también compartía Javier Hidalgo, propietario de Air Europa por aquel entonces. El contenido de los mensajes refleja que Pedro Sánchez se habría implicado directamente en el asunto: "Creo que merece la pena que le demos una vuelta".

El exministro de Transportes responde: "Las inquietudes son ciertas. Si quieres antes de la reunión con Iberia de mañana te cuento como lo estamos enfocando tanto en el caso de Air Europa como IAG". "Vale. A mi la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla", responde Sánchez.

El intercambio de mensajes ocurre cinco días después de la llamada que, según Aldama, hizo Hidalgo a Gómez, la esposa del presidente, quien niega que ella estuviera involucrada en el asunto y que investiga la UCO. Finalmente, dos meses después de los mensajes, el Consejo de Ministros aprueba el rescate de Air Europa por 475 millones de euros.

El PSOE, sobre los mensajes: "No aportan absolutamente nada"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, cree que los nuevos mensajes sobre el rescate de la aerolínea Air Europa "no aportan nada". Es "una vergüenza democrática" que se conozcan mensajes privados del jefe del Ejecutivo, ha dicho a los medios en los pasillos del Congreso.

"Sigue siendo un ataque al derecho de la intimidad y al derecho al secreto de las comunicaciones que no aportan absolutamente nada", ha expresado. Y es que los últimos mensajes publicados señalan que Sánchez participó en el rescate de la aerolínea y dio instrucciones a Ábalos para ver como podían enfocar estas ayudas.

