Antonio Rico, graduado en Derecho con 38 matrículas de honor: "Mi truco ha sido coger los apuntes a mano"

Hay profesores que han perdido la esperanza en los estudiantes de ESO y Bachillerato de los que dicen que tienen un nivel de estudios muy bajo. Sin embargo, Antonio parece ser la excepción pues ha terminado la carrera de Derecho con 38 matrículas de honor.

antonio

Marta Requejo
Los profesores de ESO y Bachillerato han dado la voz de alarma respecto al bajo nivel de académico de sus alumnos.

Los motivos que agravan esta situación son la falta de motivación, el absentismo escolar o las desigualdades sociales.

Pero a Antonio nada de eso le ha afectado pues acaba de terminar el grado en Derecho con ni más ni menos que 38 matrículas de honor. "Tengo hasta novia", dice, "Yo no pensaba sacar todo matrículas".

"Mi truco ha sido ir siempre a clase y hacer los apuntes siempre a mano", cuenta, "en época de exámenes me encerraba en casa a estudiar con tal de luego tener una vida totalmente normal". ¡Dale al play!

antonio

