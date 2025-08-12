Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Mattia Debertolis tras colapsar durante una prueba en los Juegos Mundiales

El atleta italiano de 29 años no logró recuperarse después de sufrir un colapso en plena competición bajo temperaturas extremas en Chengdu, China.

El atleta italiano Mattia Debertolis

El atleta italiano Mattia DebertolisIG @ioforienteering

El atleta italiano Mattia Debertolis, de 29 años, ha muerto en la ciudad china de Chengdu tras permanecer cuatro días hospitalizado a consecuencia de un colapso sufrido durante una prueba de orientación en los XII Juegos Mundiales.

Hasta 43 grados centígrados

El incidente tuvo lugar el pasado 8 de agosto, durante la competición masculina de media distancia de orientación a pie, una disciplina que combina carrera en campo abierto con navegación mediante mapa y brújula.

Debertolis se desplomó en pleno recorrido, en medio de temperaturas extremas que alcanzaban los 43 grados centígrados.

Según un comunicado conjunto emitido por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, el Comité Organizador de Chengdu y la Federación Internacional de Orientación, el atleta fue atendido de inmediato por personal médico especializado y trasladado en estado crítico a un hospital, donde permaneció acompañado por su familia y representantes de la selección nacional italiana.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, el deportista no logró recuperarse.

Revisarán los protocolos

La Federación Italiana de Deportes de Orientación también confirmó el fallecimiento y destacó que Debertolis era una figura consolidada dentro de este deporte en su país.

Los organizadores del evento expresaron sus condolencias a los allegados del atleta y anunciaron que revisarán los protocolos de seguridad en competiciones celebradas bajo condiciones meteorológicas extremas, con el objetivo de evitar tragedias similares en el futuro.

Los Juegos Mundiales, celebrados cada cuatro años con el respaldo del Comité Olímpico Internacional, reúnen disciplinas deportivas que no forman parte del programa olímpico habitual y buscan dar visibilidad y proyección internacional a esas modalidades. En esta edición, la sede es la ciudad china de Chengdu.

