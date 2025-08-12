Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

BODORRIO

Dani Nicols, experto joyero, sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez: "No hemos visto en la historia una pieza así"

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaban su compromiso con una foto en la que destaca un pedazo de anillo que tiene pintas de valer una millonada. Hoy, analizamos con un joyero esta pieza única.

anillo

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Georgina Rodríguez ha anunciado su compromiso con Cristiano Ronaldo, y lo ha hecho mostrando un espectacular anillo que no ha pasado desapercibido.

Se trata de un diamante de gran tamaño que ha compartido en sus redes sociales, despertando la admiración incluso de expertos joyeros por su tamaño y brillo.

El anillo está compuesto por un solitario central y dos diamantes laterales, todos de gran pureza. Esta particularidad hace que su precio ronde entre los cinco y los seis millones de euros.

Analizamos esta pieza con el joyero Dani Nicols: "Esto no tiene un precio real porque no hay. Solo hay dos anillos en la historia a la altura de esta pieza". "Se encuentra uno cada 50 años", dice respecto a la piedra del anillo.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

anillo

Dani Nicols, experto joyero, sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez: "No hemos visto en la historia una pieza así"

Making of promo Sonsoles

Así se grabó la promo de Y ahora Sonsoles: "Esto es cine, esto es Hollywood"

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Chiqui Martí, la bailarina erótica más famosa de España

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Chiqui Martí, la bailarina erótica más famosa de España

“Va a ser un pelotazo”: Juego de pelotas, muy pronto en Antena 3
Éxito internacional

“Va a ser un pelotazo”: Juego de pelotas, muy pronto en Antena 3

Daniel Nicolás
CORAZÓN

Un experto desvela el precio del anillo de Georgina: "Es un diamante que sale de la tierra una vez cada 50 años"

Receta de pan casero tres semillas, de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Joseba elabora un pan tres semillas: una receta tan rica como fácil y resultona

Darle un toque diferente y original a una receta de pan es tan sencillo como nos muestra Joseba Arguiñano con este pan tres semillas.

Manuel Viso sobre el uso de ayahuasca en retiros espirituales
droga

Un experto explica los peligros de consumir sustancias como la ayahuasca: "Si tienes un problema cardiaco, el riesgo de muerte es alto"

Más Espejo debatía con la abogada Montse Suárez de qué se imputa a los detenidos en Alicante por montar retiros espirituales con ayahuasca y sapo kambó, y preguntaba al médico Manuel Viso cuáles son los riesgos de su consumo.

Lentejas con costilla de cerdo y espinacas, de Karlos Arguiñano: "Un superalimento, barato y muy fácil de hacer"

Lentejas con costilla de cerdo y espinacas, de Arguiñano: una receta completa, nutritiva y barata

Raúl

Los consejos de un bombero en caso de incendio: "Hay que tener un perímetro de seguridad exterior de unos 30 metros de desbroce"

Antonio Camuñas sobre la situación de España en la OTAN

Antonio Camuñas, sobre la no invitación de España a la cumbre convocada por Alemania: "No se quiere que sea una especie de mirón o chivato"

Publicidad