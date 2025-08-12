Dani Nicols, experto joyero, sobre el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez: "No hemos visto en la historia una pieza así"

Georgina Rodríguez ha anunciado su compromiso con Cristiano Ronaldo, y lo ha hecho mostrando un espectacular anillo que no ha pasado desapercibido.

Se trata de un diamante de gran tamaño que ha compartido en sus redes sociales, despertando la admiración incluso de expertos joyeros por su tamaño y brillo.

El anillo está compuesto por un solitario central y dos diamantes laterales, todos de gran pureza. Esta particularidad hace que su precio ronde entre los cinco y los seis millones de euros.

Analizamos esta pieza con el joyero Dani Nicols: "Esto no tiene un precio real porque no hay. Solo hay dos anillos en la historia a la altura de esta pieza". "Se encuentra uno cada 50 años", dice respecto a la piedra del anillo.