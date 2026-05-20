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Cuca Gamarra se pronuncia sobre la imputación de Zapatero en Espejo Público

La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, interviene este miércoles en Espejo Público para valorar la investigación que atribuye al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero presuntos delitos relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Cuca Gamarra en Espejo Público.

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Andrés Pantoja
Publicado:

Es sin duda el terremoto político de la semana. Dada la vertiginosa actualidad política es muy aventurado hacer afirmaciones más allá en la línea temporal. La imputación de Zapatero estallaba con los registros de su despacho y la empresa de sus hijas.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular se mostraba muy duro contra Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno que comenzaba a primera hora en el Congreso. Reprochaba que el presidente "manchara un día más" el cargo. Sánchez recogía el guante, defendía la gestión, los logros y el legado del expresidente socialista y lanzaba ataques contra el principal partido de la oposición y su presidente.

Con la misma contundencia se espera que se manifiesta Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, imputados al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los de organización criminal, falsedad documental y apropiación indebida, se investigan a toda la trama de la que sería líder. Todos ellos en relación a sus gestiones en el rescate con 53 millones de dinero público a la compañía aérea Plus Ultra. Se investiga si parte de esa cantidad se desvió a través de la empresa Análisis Relevante - del amigo de Zapatero, Julián Martínez- hacia el propio Zapatero y la empresa de sus hijas. 'What the Fav'. La suma ascendería casi a dos millones de euros.

El juez José Luis Calama Teixeira, magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional ha citado a Zapatero a declarar como investigado -anteriormente 'imputado'- el próximo 2 de junio.

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