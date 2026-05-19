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Marcos Llorente insiste en su crítica a la crema solar y cuestiona sus beneficios: "¿Cómo miden eso?"

Durante la entrevista, el futbolista ha debatido con Pablo Motos sobre su visión acerca de la exposición al sol y su teoría para evitar ponerse protección.

Marcos Llorente insiste en su crítica a la crema solar y cuestiona sus beneficios: "¿Cómo miden eso?"

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Alberto Mendo
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Marcos Llorente ha visitado El Hormiguero por primera vez para hablar sobre la actualidad deportiva. También ha compartido cómo es su día a día como futbolista profesional, la exigencia física y mental de competir al máximo nivel y algunas anécdotas tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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Además, ha habido espacio para conocer su lado más personal en una conversación cercana y distendida. Pablo Motos le ha preguntado por la polémica que provocó al aconsejar prescindir de la crema protectora al tomar el sol, una posición contraria a la gran parte de dermatólogos y oncólogos. "Es lo que siento", ha afirmado el invitado, defendiendo "una relación con el sol coherente".

Frente a la opinión de Pablo de que "siempre que tomas el sol, la piel paga un precio", Llorente ha afirmado que no está de acuerdo: "Depende del especialista, hay dermatólogos que no piensan como los otros". El presentador ha insistido en los estudios que hablan de que "el daño solar es acumulativo y el 90% de los cánceres de piel vienen por los 20 años de sol de la persona". El futbolista ha vuelto a discrepar: "¿Cómo miden eso?".

Llorente ha explicado que él promueve exponerse al sol "desde el amanecer, que prepara la piel y el cuerpo para cuando llegue el ultravioleta", y descarta que sea la causa de los daños en la piel. "¿Cómo sabes que es el sol y no esta luz?", ha preguntado en relación a los focos del plató.

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