Susana Díaz, muy afectada por la imputación de Zapatero: "Es duro, entristece y no me lo podía imaginar ni esperar"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. Según la investigación, el del PSOE podría haber formado parte de una trama de blanqueo a raíz del rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno. Se trata de una última hora que ha publicado El Confidencial.

A Zapatero se le ha comunicado la citación esta misma mañana. Por primera vez en la historia de la democracia española un expresidente del Gobierno es investigado en una causa de corrupción.

Juan Fernández- Miranda, adjunto a la dirección de El Confidencial, explica que con esta imputación el juzgado de instrucción número 4 ha puesto nombre a la causa de Plus Ultra que lleva tiempo investigando y a la vinculación de Zapatero en ella. "Se le investiga por presunto cobro de comisiones ilegales y lavado de fondos a través de personas como puede ser Julio Martínez, su amigo, y de empresas de su entorno". "El Zapatero que conocimos no pecaba de veleidades económicas pero en los últimos años todas las noticias tienen que ver con este tipo de cuestiones", añadía Fernández- Miranda.

"El Zapatero que conocimos no pecaba de veleidades económicas"

La senadora del PSOE Susana Díaz se ha mostrado muy sorprendida con esta información sin poder dar crédito a que el expresidente del Gobierno tenga que ir al juzgado en calidad de investigado para dar explicaciones. "En los años que le conozco nunca le ha visto interés por el dinero".

Susana Díaz reconocía se ha quedado fría con el dato. "Es duro, entristece y no me lo podía imaginar ni esperar. A lo largo de estos años nunca le he visto interés económico".

La abogada Cruz Sánchez de Lara reconoce que ha tratado mucho a Zapatero y se ha quedado fría con la noticia. Mantiene que no está capacitada para un análisis porque siempre ha visto Zapatero una intención que iba más allá del dinero. Recuerda que en una ocasión preguntó a alguien de Venezuela que interés podía tener Zapatero en su intervención política en el país y nadie veía un móvil económico. "En todo caso se podía pensar que quería un premio Nobel", recuerda.

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