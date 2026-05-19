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Avance | En tierra lejana

Esta noche, Cihan pone en marcha una trampa para desenmascarar al topo que traiciona a los Albora

El líder de los Albora no está dispuesto a que nadie juegue con su negocio. Junto a su mano derecha, pone en marcha una trampa milimétrica que dejará al topo sin escapatoria.

Esta noche, Cihan pone en marcha una trampa para desenmascarar al topo que traiciona a los Albora

Esta noche, Cihan pone en marcha una trampa para desenmascarar al topo que traiciona a los Albora

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Los chivatazos a la policía están destrozando los negocios del clan y Cihan decide actuar. El líder de los Albora prepara un plan secreto con rutas falsas para descubrir quién vende información desde dentro… ¡y el traidor está a punto de caer!

Cihan ya no confía en nadie. Tras varios golpes policiales que ponen contra las cuerdas a la familia Albora, el jefe del clan mueve ficha y organiza una reunión clandestina con Erol, su hombre de confianza.

El plan no deja margen para el error. Justo antes del próximo envío, Cihan entrega una ruta diferente a cada uno de sus hombres más cercanos. Así, el líder de los Albora podrá descubrir quién está traicionando al clan desde dentro.

Mientras la tensión crece, nadie imagina que Cihan ya tiene preparada la jugada definitiva para desenmascarar al culpable delante de todos y esta noche alguien caerá en la trampa. A las 23 horas en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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