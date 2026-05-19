"Cuando Zapatero salió del Gobierno descubrió el mundo del dinero a lo grande": Zapatero, imputado por blanqueo de capitales

Ignacio Varela, analista político y experto en demoscopia, analiza en Espejo Público la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el presunto cobro de comisiones ilegales por la Audiencia Nacional. El blanqueo de capitales se habría producido en el marco del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Señala Varela que desde el punto de vista procesal esto significa que el juez lo cita a declarar acompañado de su abogado porque ha visto indicios suficientes que pueden acabar en un auto de procesamiento eventualmente. Destaca que por el momento no se trata de una acusación sobre el expresidente.

"Zapatero estaba embutido en un traje que le venía varias tallas grande que era el de presidente del Gobierno"

Desde el punto de vista político señala que cuando trabajó con él, Zapatero le pareció un hombre bienintencionado y honesto "embutido en un traje que le venía grande por varias tallas que era el de presidente". "Sin embargo cuando salió del Gobierno descubrió el mundo del dinero a lo grande, el 'lobbismo' internacional, el poderío chino y es uno de esos extraños casos en los que el expresidente está empeorando al presidente".

"Zapatero está siendo un pésimo expresidente del Gobierno"

Insiste en que la presidencia del Gobierno le venía grande pero destaca que Zapatero intentó hacer lo mejor por el país. "Está siendo un pésimo expresidente del Gobierno".

Sobre este análisis Susana Díaz destaca que esta noticia no se la esperaba porque en su etapa de presidente nunca le conoció interés por lo económico y jamás se acercó a ella preguntándole por negocios. No le ha gustado su posición en Venezuela ni en China pero a día de hoy quiere creer en su presunción de inocencia.

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