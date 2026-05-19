"Zapatero podría acabar en prisión por riesgo de fuga". Hablamos con Juan Carlos Galindo, experto en la lucha contra el blanqueo de dinero

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional dentro del denominado caso Plus Ultra. El expresidente del Gobierno está siendo investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, en una causa que inicialmente también apuntaba a posibles delitos de blanqueo de capitales.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registra este martes varias sociedades vinculadas al entorno del expresidente Zapatero, entre ellas la empresa de sus hijas, mientras la investigación trata de esclarecer el destino de fondos relacionados con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

Sobre la gravedad de la situación, el experto en lucha contra el blanqueo de dinero, investigador y perito, Juan Carlos Galindo, ha asegurado este martes en Espejo Público que “estamos en la fase incipiente de la explotación policial. Nos encontramos ante una operación gravísima, de primerísimo nivel, donde hay conexiones internacionales y donde esto se explota porque las informaciones que se tienen son muy claras. Nos encontramos ante delitos que podrían estar rozando los 19 años de prisión”.

"Podría rozar los 19 años de cárcel"

La investigación se centra en el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia y en supuestos pagos por labores de consultoría. Zapatero reconoce haber cobrado cantidades que, según sostiene, correspondían a trabajos de asesoría perfectamente declarados ante Hacienda. En relación con el registro de la empresa de las hijas del expresidente, Galindo explica que “normalmente los procesos de blanqueo se realizan a través de sociedades y otros instrumentos mercantiles. En rara ocasión aparece la persona física utilizando este proceso. Hablamos de que probablemente algunas facturas por las que él como titular real, haya cobrado como persona física es perfecto, pero las sociedades que parece que han intervenido de terceros afines, recordemos también la figura de los testaferros, es donde aparece esa figura delictiva. Totalmente normal que se registren las sociedades”.

Según las diligencias conocidas hasta ahora, la Audiencia Nacional investiga posibles conexiones internacionales de la trama y movimientos económicos relacionados con Venezuela, Suiza y Francia. En este contexto, Galindo añade que “aquí hablamos de blanqueo de capitales o delitos internacionales, donde probablemente se haya mezclado con lo de Plus Ultra, Venezuela, nexos con expolíticos venezolanos…. El abanico es muy grande y esto es una investigación internacional”.

La causa continúa bajo una fuerte expectación política y judicial. El expresidente deberá declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. Sobre las posibles consecuencias penales, Galindo concluye que “vamos a ver la situación personal de Zapatero, vamos a ver en qué situación queda. Si puede entrar o no en prisión”.

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