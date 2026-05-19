El final feliz de José Manuel Parada en Pasapalabra: bailando ‘Resistiré’ con Roberto Leal

Cómo ha cambiado la historia para José Manuel Parada en Pasapalabra en sólo un día. La casualidad ha querido que le haya tocado una canción de su estilo en La Pista, del Dúo Dinámico, y este detalle le ha devuelto la sonrisa. Atrás queda el enfado del pasado programa por los temas que estaban sonando en su duelo contra Paloma Lago: “Tengo que venir yo aquí a daros repertorio”.

Parada pedía éxitos de Marisol, de Karina o de Rocío Dúrcal, y se ha encontrado con algo en esa línea. Sabía que era ‘Resistiré’ en cuanto ha sonado el primer fragmento, pero ha tenido que esperar a que le llegara el rebote. Paloma ha sido más rápida con el pulsador, pero ha asegurado que no recordaba el título y ha cedido pronto el turno a su rival. ¿Un regalo quizá?

Lo que Roberto Leal le ha pedido a Parada, confirmando su victoria con pleno de cinco segundos, es que se animara a bailar. El invitado ha aceptado, pero si lo hacía con el presentador. Ha sido su final feliz, y con libro de Pasapalabra incluido. “Cuando la canción es bonita, me la sé”, ha defendido. ¡Revive este momentazo en el vídeo!