Pedro Sánchez pide al PSOE defender "el buen nombre de Zapatero" tras su imputación por el rescate de 'Plus Ultra'

Este martes hemos conocido que la Audiencia Nacional ha citado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

Ante esto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quién aún no se ha pronunciado públicamente, ha pedido a la cúpula del PSOE defender "el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la cusa socialista".

El jefe del Ejecutivo ha reconocido que el partido está pasando por unos "momentos duros" y, por ello insiste em qie "con todo, hoy más que nunca, los socialistas deben "seguir luchando por hacer avanzar" el país: "Orgullo y entereza".

Sin embargo, la relación entre ambas figuras políticas socialistas comienza con discrepancias. Todo tiene lugar en 2017, en las primarias socialistas que enfrentaban a Sánchez y Susana Díaz. El expresidente pedía el voto para la andaluza, en lugar de por el actual líder del PSOE: "El futuro para el partido socialista el futuro para ser mayoría es el liderazgo de Susana Díaz".

Pero cuando Sánchez gana esas primerias, Zapatero posa su fidelidad en él. Por su parte el jefe del Ejecutivo afirmaba tenerle "mucho aprecio personal y político". A partir de ahí, el expresidente tomó un papel importante defendiendo las políticas de Sánchez, empezando en la campaña electoral de 2023.

Zapatero, defensor de Sánchez

Defendía al presidente frente al resto de partidos, en concreto del Partido Popular, asegurando que se trataba de "un presidente del gobierno limpio y honesto, que no tiene ni Kitchen ni Gürtel ni ministros en la cárcel".

No obstante también criticaba que tanto el Gobierno de Sánchez, como la propia figura del presidente, eran los que "más ataques habían recibido sin fundamentos". Su papel también sirvió para defender activamente la ley de Amnistía, que calificó como "un hecho indispensable". Además de para el acercamiento con Junts para la investidura.

Asimismo, también ha salido en defensa de la mujer del presidente, Begoña Gómez, tras ser investigada por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos: "Todo el mundo sabe que ni Begoña Gómez ni el hermano del presidente Sánchez pues estarían con problemas si no fuera porque son hermano y la mujer del presidente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.