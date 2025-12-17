Susanna Griso muestra a Rosa Díez el móvil con el que Zapatero hablaría con el CEO de Plus Ultra, detenido por el rescate

José Luis Rodríguez Zapatero fue fotografiado reuniéndose con Julio Martínez, CEO y dueño de Plus Ultra, apenas 3 días antes de que tuviera la detención del empresario. El arresto tenía lugar en el marco de la investigación del rescate de la aerolínea, que supuso 53 millones de euros a las arcas públicas.

La periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, citando como fuente el entorno del expresidente socialista del Gobierno para confirmar la relación de amistad entre Zapatero y Martínez. Al mismo tiempo, Susanna afirmaba que el expresidente habría sentido una gran sorpresa tras conocer la detención de su amigo. Lo más sorprendente lo desvelaba Susana a continuación.

Mostrando un dispositivo que la mayoría consideraría obsoleto, decía: "Este sería el móvil de prepago con el que supuestamente se comunicaría Zapatero con este empresario amigo suyo".

"Algunas cosas probadas"

La expolítica socialista y fundadora de UPyD, Rosa Díez, consideraba como hecho refutado que "Zapatero es el representante de un narcodictador como es Maduro, en el Mundo", también el incremento de patrimonio del expresidente desde que salió de La Moncloa.

Sobre la "relación íntima" que aprecia que tendría Zapatero con Julio Martínez Martínez, investigado y detenido por blanqueo de capitales, según Rosa Díez: "Personas que estuvieron en ese rescate indican que Zapatero intervino, que medió".

"Destruían la tarjeta SIM y los móviles después de la comunicación"

Subraya el carácter clandestino del encuentro entre José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez dado que se produce en "un monte público al que no puede acceder, cualquiera. Ahí hay una verja. Tú y yo vamos mañana y no nos dejan pasar".

Por último hacía una reflexión irónica sobre todo este asunto: "Si grazna como un pato, vuela como un pato, anda como un pato... Pues probablemente será un pato. Sí utilizas los instrumentos que utilizan los delincuentes para relacionarse... Pues seguramente formas parte de esa trama".

