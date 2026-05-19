El golazo de David en El Rosco: rompe el empate a 22 con Javier en el último segundo

Más emoción, imposible. David y Javier han protagonizado un duelo épico en El Rosco, que ha tenido un final de infarto. Cuando llevaban ya varios minutos con empate a 22 aciertos, el barcelonés ha marcado un golazo que cambiaba la situación por completo. Sirva el símil futbolístico para destacar también el caos que se ha vivido en este programa en Palabras Cruzadas con un Athletic extremeño, un Rayo Vallecano vasco y un Celta de Vigo andaluz por los sorprendentes fallos de invitados y también de concursantes.

La igualdad se ha mantenido durante toda la primera vuelta de El Rosco. Los dos han realizado esta vez jugadas cortas para evitar tropiezos, siendo Javier quien ha firmado la mejor racha con seis aciertos. Después, ha llegado el momento de la exhibición y ambos lo han hecho para llegar a 22 letras en verde.

Lo que ha llegado a continuación es un gran rato de silencio, de respeto por el rival, de especulación y de estrategia. Apurando el tiempo, David ha decidido arriesgar, convencido de que su rival iba a anotar, y su tiro ha sido un golazo in extremis. Todos los focos y la presión se han trasladado entonces a Javier: le quedaba un segundo y una especie de penalti para evitar la derrota. ¿Ha ido su respuesta dentro de la portería? ¡Revive este espectacular Rosco en el vídeo!