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Disfruta de la entrevista completa a Marcos Llorente en El Hormiguero

El futbolista ha sido el protagonista de una noche de lo más especial donde ha compartido en qué punto cree que se encuentra su carrera y su visión sobre el cuidado de la salud.

Disfruta de la entrevista completa a Marcos Llorente en El Hormiguero

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La presencia de Marcos Llorente en El Hormiguero ha ofrecido una visión más personal del futbolista. Durante la charla, ha compartido experiencias, aprendizajes y algunos recuerdos de su carrera deportiva.

Lo primero que le ha pedido Pablo Motos al jugador es que hiciese un balance de la temporada del Atlético de Madrid. El invitado se ha mostrado orgulloso de lo lejos que han llegado en Copa y Champions, pero ha remarcado que perder una final y quedarse a las puertas de otra nunca puede ser denominado como una victoria.

Marcos Llorente hace balance de la temporada del Atlético de Madrid

Tras esto, presentador y jugador han repasado cómo es su día a día. Marcos ha hablado sobre cómo cuida su salud, qué hábitos tiene completamente interiorizados para mejorar su recuperación y cuántos años cree que le quedan al más alto nivel.

Además, también ha habido tiempo de hablar sobre la polémica visión que mantiene de la crema solar. Según el futbolista, la exposición al sol es algo fundamental para el correcto funcionamiento celular y ha asegurado que las lociones que te protegen de él son más perjudiciales que beneficiosas.

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