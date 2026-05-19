Yolanda Díaz "se la juega" contra Julio Iglesias: "El cantante tiene mucho dinero y muchas ganas"

El mediático caso de los presuntos abusos sexuales de Julio Iglesias a dos de sus trabajadoras despertó un escándalo a nivel mundial que llevó a Yolanda Díaz a pronunciarse públicamente. Ahora el Tribunal Supremo ve aumentada su carga de trabajo a cuenta de los políticos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social atribuyó a Julio Iglesias las conductas de las que le acusaban dos antiguas trabajadoras de la casa del artista en República Dominicana. En un mensaje publicado por difundido por Yolanda Díaz el pasado 13 de enero a través de la red social Bluesky, la ministra mencionó los presuntos abusos sexuales y supuestas condiciones de esclavitud cuyas denuncias no prosperaron y por ello la defensa de Iglesias exigió una rectificación a través de una demanda, en la que también se solicitaba una compensación económica.

"Se la juega"

En el acto de conciliación derivado de dicha demanda celebrado este martes, Yolanda Díaz ha rechazado proceder con la rectificación, alegando que se situará siempre del lado de las mujeres cuyos derechos sean vulnerados.

Miquel Valls apuntaba lo precipitado de aquellas afirmaciones en una entrevista dada la escasa información de la que se disponía. La también periodista Gema López añadía que "las pruebas eran pocas" y apuntaba que Díaz ha dispuesto de varias oportunidades de rectificar.

La presentadora de Más Espejo Público, Susanna Griso, explicaba las dificultades que implica para Yolanda Díaz esa rectificación

El quid de la cuestión residiría en la relevancia que el Alto Tribunal otorgue al hecho de que la autora de las afirmaciones sea un personaje público, explicaba la abogada Isabel Rábago: "Una cosa es que lo diga a título personal y otra cosa es alguien con peso público".

"Ha vulnerado su presunción de inocencia", concluía Rábago.

Dinero y voluntad de sobra

Griso desvelaba que el abogado de Julio Iglesias sería el mismo que el de Víctor de Aldama y el artista "tiene mucho dinero y muchas ganas" de ajustar cuentas con Yolanda Díaz, a quien haría una advertencia: "Son malos enemigos".

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