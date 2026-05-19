Masacre familiar a tiros en Almería: la madre intentó salir del coche para proteger al bebé

La localidad almeriense de El Ejido continúa conmocionada tras un brutal tiroteo ocurrido en el barrio de El Canalillo que ha dejado dos personas fallecidas y cuatro heridos graves, entre ellos un bebé de apenas siete meses que permanece ingresado en la UCI en estado crítico.

El presunto autor de los disparos, un joven de 25 años, fue detenido sobre las cuatro de la madrugada después de entregarse a la Policía Local de El Ejido, cuatro horas después de cometer supuestamente los hechos. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación que, por el momento, apunta a un caso de violencia doméstica y descarta otras motivaciones.

El pequeño permanece ingresado en estado muy grave tras recibir dos disparos en la cabeza

Según las primeras pesquisas, el detenido habría acabado con la vida de su madre y de su padrastro mientras ambos se encontraban en un coche estacionado junto al bebé. Las víctimas mortales fallecieron a consecuencia de múltiples impactos de bala. La madre, que viajaba con el menor, intentó salir del vehículo para proteger al bebé, pero el pequeño recibió dos disparos en la cabeza. Los sanitarios lograron estabilizarlo y permanece ingresado en estado muy grave mientras los médicos luchan por salvarle la vida.

La tragedia se agravó cuando una vecina de 20 años salió de su vivienda alarmada por el sonido de los disparos acompañada de su hija de tan solo dos años. Ambas resultaron también gravemente heridas en el tiroteo. Durante la huida del presunto agresor, un hombre marroquí de 60 años recibió igualmente un impacto de bala en la cabeza. Según las primeras hipótesis, intentaba auxiliar a la joven y a la menor cuando fue alcanzado por los disparos. El alcalde de El Ejido ha señalado que el detenido ya había sido arrestado anteriormente por tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Además, los investigadores analizan ahora si podría padecer algún trastorno mental.

Sobre el operativo policial, Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía Nacional, ha explicado que “actuó el GAR de la Guardia Civil, una unidad especializada”, y ha confirmado que el sospechoso “se entregó a la Policía Local de El Ejido cuatro horas después de cometer los hechos”. También ha detallado que el detenido permanece ingresado en un centro hospitalario mientras se evalúa su estado psicológico. “Ahora mismo se investiga sobre todo de dónde sacó el arma, porque no tiene licencia”, ha indicado.

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