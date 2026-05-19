Tenso cruce de acusaciones entre Iván Redondo y Susana Díaz: "Faltas a la verdad usando mi nombre para vender libros"

El consultor político Iván Redondo está convencido de que el PSOE puede ganar las próximas elecciones municipales o generales, que no existe "un problema de jugadores", y que lo que necesita es "construir un nuevo coche" para reconectar con su electorado. Sin embargo el momento más sorprendente de su intervención no era ese optimismo con el Partido Socialista, que puede parecer exagerado a la luz de los resultados de las últimas elecciones autonómicas en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura.

En los últimos días ha trascendido que entre Redondo y la senadora del PSOE Susana Díaz,ha surgido cierto malestar por un capítulo del libro que ha publicado recientemente el consultor en el que Redondo asegura que la expresidenta de Andalucía desoyó una sugerencia de Pedro Sánchez de retrasar una convocatoria electoral en la Comunidad para hacerlas coincidir con las generales.

"Ya estoy cansada"

"Está picada conmigo, ya he visto", manifestaba Redondo, que conseguía la réplica inmediata de Susana: "No, no, yo no me pico con nadie. Además para que yo me pique hace falta tener algo de altura (...) Ya estoy cansada", decía tajante y sorprendía a los presentes. Añadía que lleva dos días soportando las afirmaciones públicas en ese sentido del autor de ' Manual'.

Susana Díaz negaba estar enfadada con el que fuera jefe de gabinete de Sánchez por no unirles ninguna relación ni sentimiento de admiración hacia Redondo, que rechazaba entrar en polémica con la política aunque ya estaba servida. Para Susana esa polémica ya era tal desde que se publicó el libro: "Sí has entrado. La has puesto por escrito en un libro y además faltando a la verdad".

Sincronización imposible

La andaluza acusaba de relato incierto o equivocado a Redondo por los hechos que se recogen por lo menos en esa parte. Díaz niega que recibiera una llamada de Sánchez para pedirle un retraso de las elecciones en Andalucía para sincronizarlas con las generales, y además asegura que la Ley Electoral se lo habría impedido por los plazos que establece.

"Todo lo demás ha sido una historia errónea o falsa", sentenciaba la senadora, que acusaba a su interlocutor de estar aprovechando para promocionar el libro cuando invitaba a la audiencia a leerlo: "¡Claro! Ves, al final iba de vender libros".

Defendía su versión Redondo que reducía todo a una diferencia de criterio y la discusión se alargaba hasta tiempo de publicidad, que lejos de clamar los ánimos, encendía aún más a los contendientes y hacía evidente que sus opiniones no están para nada en sintonía, ni muestran síntomas de poder sincronizarse.

"¡No me utilices más el tono displicente!"

Desde una indignación que reconocía Susana Díaz, acusaba a Redondo de emplear un tono condescendiente al solicitar que se escuchara su explicación al mismo tiempo que pedía a Susana que no se pusiera nerviosa. Por su parte la senadora del PSOE se limitaba a calificar de "falso" el relato del consultor y analista político, al que reprochaba utilizar con un tono cuestionable la expresión 'con acento andaluz'.

Tras un nuevo cruce de acusaciones y defensa de sus distintos relatos, Susana Díaz lanzaba su sentencia: "Lo tuyo ha sido una novela de ciencia ficción (…) Yo sé que quieres vender libros, pero no a mí costa, reinventando la historia de Andalucía. (…) Faltas a la verdad usando mi nombre para vender libros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.