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Jóvenes y contenidos digitales

El 44% de los menores de 12 años consume pornografía y accede a contenido violento

Según un estudio de la Universidad Complutense y The Family Watch, el 44% de los menores de 12 años consume pornografía. La investigación alerta del acceso cada vez más temprano a contenidos digitales peligrosos y señala la falta de supervisión parental.

Imagen de recurso de un ni&ntilde;o con el m&oacute;vil

Imagen de recurso de un niño con el móvilPexels

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María del Álamo
Publicado:

El 44% de los menores de 12 años consume contenido pornográfico, según revela el estudio 'Jóvenes y contenidos digitales: pornografía, violencia explícita, hipersexualización' elaborado por investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid junto a The Family Watch. La investigación analiza cómo se produce la exposición de adolescentes españoles a contenidos digitales considerados peligrosos o inadecuados.

El informe sitúa entre los 12 y 13 años el periodo de mayor vulnerabilidad, ya que entre un 40% y un 50% de los jóvenes tiene durante esa etapa su primera exposición a este tipo de contenidos. La pornografía y la violencia explícita en videojuegos destacan como los contenidos más consumidos antes de los 12 años.

El estudio realizado a partir de testimonios de jóvenes entre 16 y 29 años, señala que la adolescencia temprana coincide con la adquisición del primer teléfono móvil, que suele producirse alrededor de los 12 años. A ellos se suman factores como la curiosidad, la presión social o la falta de supervisión adulta.

Consumo en espacios privados del hogar

Uno de los principales datos que recoge la investigación es la escasa supervisión parental en el uso de dispositivos digitales. Solo un 32,5% de los encuestados asegura haber tenido algún tipo de control en su móvil durante la adolescencia. Además, el informe refleja que los contenidos más perjudiciales para el bienestar emocional y personal suelen consumirse en espacios privadas del hogar. Un 44,8% accede a contenido pornográfico desde su habitación y un 48% visualiza contenidos relacionados con autolesiones en ese mismo entorno.

El colegio también aparece como uno de los escenarios principales para el consumo de contenidos agresivos (28,4%) y sexuales (27,7%) entre adolescentes.

Más medidas de protección

La investigación reclama una mayor implicación de familias, centros educativos y empresas tecnológicas para reducir la exposición temprana de menores a contenidos peligrosos en Internet. Entre las medidas planteadas destacan el refuerzo de la educación afectivo-sexual y digital; el establecimiento de límites y supervisión en el uso de los dispositivos móviles; la incorporación de controles parentales y herramientas de seguridad más accesibles en plataformas. Además, señalan la importancia de una educación basada en la confianza dentro de los hogares y una educación digital en los entornos escolares.

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