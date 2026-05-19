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"La impresión de veros me ha dado emoción": el sábado, nervios a flor de piel en una nueva noche de La Voz Kids

La nueva edición de La Voz Kids sigue avanzando y este sábado llegan nuevas voces dispuestas a conquistar el escenario y hacerse un hueco en los equipos de los coaches.

Talent de La Voz Kids llorando

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Celia Gil
Publicado:

Tras dos primeras galas marcadas por los plenos, los bloqueos y momentos llenos de emoción, Edurne, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena volverán a enfrentarse a decisiones cada vez más difíciles en una fase donde el nivel no deja de subir.

La batalla entre coaches continúa más abierta que nunca y cualquier actuación puede cambiar el rumbo de los equipos. Nuevas historias, más talento y muchas sorpresas esperan en una noche que promete volver a emocionar en La Voz Kids.

Además, este año destacan las voces más pequeñas de la edición que lo han dado todo en el escenario, pero son tan pequeños, que los nervios saldrán a flor de piel: "La impresión de veros me ha dado emoción", dice una de las próximas talents.

El sábado, nueva gala de La Voz Kids, en Antena 3.

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