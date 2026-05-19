Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

Salud, caprichos y una hipotética retirada: Marcos Llorente se abre por completo en El Hormiguero

El futbolista ha mostrado su lado más personal hablando sobre la importancia que le da él a su estado físico.

Salud, caprichos y una hipotética retirada: Marcos Llorente se abre por completo en El Hormiguero

Publicidad

Marcos Llorente ha llegado a El Hormiguero para compartir cómo vive su carrera al máximo nivel y algunos de los retos que ha afrontado en el fútbol profesional. El jugador ha protagonizado una charla cercana y llena de anécdotas.

En este momento, Pablo Motos ha querido conocer más en profundidad su filosofía de vida y la manera que tiene de cuidar su físico. El invitado ha contado que no tiene problema en darse algún capricho de vez en cuando, pero cree que la recuperación es fundamental para un buen rendimiento.

Además, Marcos también ha hablado sobre el estrés al que son sometidos los jugadores de fútbol y ha asegurado tener claro que no le quedan muchos años al máximo nivel. ¡No te lo pierdas!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Salud, caprichos y una hipotética retirada: Marcos Llorente se abre por completo en El Hormiguero

Salud, caprichos y una hipotética retirada: Marcos Llorente se abre por completo en El Hormiguero

El golazo de David en El Rosco: rompe el empate a 22 con Javier en el último segundo

El golazo de David en El Rosco: rompe el empate a 22 con Javier en el último segundo

El Palabras Cruzadas más caótico visto en Pasapalabra: el Athletic extremeño, el Rayo vasco y el Celta andaluz

El Palabras Cruzadas más caótico visto en Pasapalabra: el Athletic extremeño, el Rayo vasco y el Celta andaluz

La apoteosis lírica de Javier en Pasapalabra... ¡cantando una canción infantil!
Mejores momentos | 19 de mayo

La apoteosis lírica de Javier en Pasapalabra... ¡cantando una canción infantil!

El final feliz de José Manuel Parada en Pasapalabra: bailando ‘Resistiré’ con Roberto Leal
Mejores momentos | 19 de mayo

El final feliz de José Manuel Parada en Pasapalabra: bailando ‘Resistiré’ con Roberto Leal

Hijo Asdrúbal
Entrevista

El hijo de Asdrúbal, exmarido de Bibiana Fernández, sobre sus problemas con la justicia: "He llegado a preocuparme mucho"

El exmarido de Bibiana Fernández ha atravesado varios problemas con la justicia durante los últimos años. Pese a que decidió apartarse de los focos al separarse de la actriz, han trascendido varios incidentes del modelo cubano con la justicia estadounidense.

Esther y José Miguel denuncian que la muerte de su hijo de dos años se pudo evitar: "No llegaron a tratarle"
Negligencia médica

Esther y José Miguel denuncian que la muerte de su hijo de dos años se pudo evitar: "Queremos que el responsable lo pague"

Gonzalo tenía 2 años cuando sufrió una parada cardiorrespiratoria irreversible. Un fallecimiento que, según sus padres, se podría haber evitado si se le hubiera ofrecido una atención médica adecuada y a tiempo.

Marta

Pobreza farmacéutica: Marta es incapaz de costearse las medicinas para su enfermedad sin ayuda de su familia

Vecinos El Ejido

Vecinos de El Ejido (Almería), conmocionados ante un tiroteo mortal: "Yo sabía que él no estaba bien, pero no me esperaba esto"

"Me iría de fiesta con todas": Arturo Valls desvela cuáles son sus máscaras favoritas de Mask Singer

"Me iría de fiesta con todas": Arturo Valls desvela cuáles son sus máscaras favoritas de Mask Singer

Publicidad