Salud, caprichos y una hipotética retirada: Marcos Llorente se abre por completo en El Hormiguero

Marcos Llorente ha llegado a El Hormiguero para compartir cómo vive su carrera al máximo nivel y algunos de los retos que ha afrontado en el fútbol profesional. El jugador ha protagonizado una charla cercana y llena de anécdotas.

En este momento, Pablo Motos ha querido conocer más en profundidad su filosofía de vida y la manera que tiene de cuidar su físico. El invitado ha contado que no tiene problema en darse algún capricho de vez en cuando, pero cree que la recuperación es fundamental para un buen rendimiento.

Además, Marcos también ha hablado sobre el estrés al que son sometidos los jugadores de fútbol y ha asegurado tener claro que no le quedan muchos años al máximo nivel. ¡No te lo pierdas!

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