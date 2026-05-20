Última hora de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, en directo | Sánchez: "Todo mi apoyo al presidente Zapatero"

A primera hora de este martes estallaba la última bomba que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional.

Es la primera vez que la justicia de nuestro país investiga a un expresidente del Gobierno. Se intenta averiguar si Zapatero cometió un delito de blanqueo de capitales y otro de tráfico de influencias en el rescate de 'Plus Ultra'.

A las pocas horas de conocerse la noticia, Zapatero enviaba un vídeo de alrededor de un minuto y medio de duración en el que el socialista niega todas las acusaciones. Asegura que todas sus actividades públicas y privadas son legales y ha vuelto a negar haber realizado gestión alguna a favor del rescate millonario a la aerolínea 'Plus Ultra': "Jamás", ha insistido.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado filas en torno a la figura del presidente. La ministra portavoz, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, manifestó: "¿Quién es José Luis Rodríguez Zapatero? Desde el punto de vista personal yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Y desde el punto de vista político con orgullo fue el presidente que durante dos legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos, en justicia social y con un liderazgo en el que la sociedad en su conjunto, bajo su liderazgo, derrotó a la banda terrorista ETA. Ese es Rodríguez Zapatero".

Desde Moncloa se apela a la "presunción de inocencia".

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