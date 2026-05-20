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Última hora de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, en directo | Sánchez: "Todo mi apoyo al presidente Zapatero"
Sigue en directo online la última hora tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.
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A primera hora de este martes estallaba la última bomba que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional.
Es la primera vez que la justicia de nuestro país investiga a un expresidente del Gobierno. Se intenta averiguar si Zapatero cometió un delito de blanqueo de capitales y otro de tráfico de influencias en el rescate de 'Plus Ultra'.
A las pocas horas de conocerse la noticia, Zapatero enviaba un vídeo de alrededor de un minuto y medio de duración en el que el socialista niega todas las acusaciones. Asegura que todas sus actividades públicas y privadas son legales y ha vuelto a negar haber realizado gestión alguna a favor del rescate millonario a la aerolínea 'Plus Ultra': "Jamás", ha insistido.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado filas en torno a la figura del presidente. La ministra portavoz, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, manifestó: "¿Quién es José Luis Rodríguez Zapatero? Desde el punto de vista personal yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Y desde el punto de vista político con orgullo fue el presidente que durante dos legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos, en justicia social y con un liderazgo en el que la sociedad en su conjunto, bajo su liderazgo, derrotó a la banda terrorista ETA. Ese es Rodríguez Zapatero".
Desde Moncloa se apela a la "presunción de inocencia".
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Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | Alberto Núñez Feijóo pide explicaciones al presidente del Gobierno de España
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha iniciado la sesión de control del Gobierno haciéndole tres preguntas:
-¿Cómo ejercía esa influencia su Gobierno?
-¿Va a remeter ante los jueces de la Audiencia Nacional?
-Por último, ¿Qué hace todavía al mando de la presidencia?
Última Hora de la imputación de Zapatero, en directo | El listado de empresas empleadas por la red de Zapatero según el auto
- Análisis Relevante: hay "indicios sólidos" de que esta empresa era una "pieza instrumental" de la "estructura delictiva" y se empleaba para canalizar fondos entre el entorno de Zapatero. Recibía y redistribuía recursos coincidiendo con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas.
- Whathefav: las hijas de Zapatero son sus "administradoras formales". Sería una "sociedad finalista" que recibía fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generaba "facturación genérica" y redistribuía pagos hacia el entorno del expresidente. Ha sido registrada este martes.
- Idella Consulenza Strategica: la representa Julio Martínez y juega un "papel central" en el presunto desvío al extranjero de los fondos derivados del contrato acordado con Plus Ultra, para no cobrar en España el ingreso de 530.000 euros que iba a generar. Sería el "vehículo central para articular una estructura destinada a ocultar o desplazar el eventual pago pactado con Plus Ultra hacia cuentas bancarias en territorio extranjero".
- Softgestor: controlada por Carlos Alberto Parra, servía supuestamente para canalizar fondos justificando pagos "mediante contratos de asesoría internacional intercambiables y carentes de contenido real".
- Inteligencia Prospectiva: controlada por los hermanos Domingo Arnaldo y Guillemo Alfredo Amaro Chacón, también la UDEF ha requerido información a esta empresa. Punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliación de capitales, que después se emplean para hacer contratos ficticios con otras empresas de la red como Análisis Relevante, según el juez.
- Caletón Consultores SL: controlada por Santiago Fernández Lena, sociedad instrumentral para canalizar fondos procedentes de Plus Ultra a sociedades de Julio Martínez.
- Iot Domotic Europe: receptora final de los fondos investigados, también formalizaba operaciones carentes de causa económica real y contribuía, según Calama, a la opacidad y desdibujamiento del origen y destino de los fondos procedentes de la aerolínea.
- Voli Analítica: canaliza fondos de Plus Ultra a través de sociedades interpuestas y emite facturas para dotar de apariencia de legalidad a las operaciones. El juez le atribuye un "papel relevante", destaca la ausencia de medios personales o que hay facturas y cobros que no se correspondían.
-Affita SL: titular formal en algunas operaciones, el juez cree que también se usó para elaborar facturas, adaptando fechas y conceptos, para dar cobertura formal a los pagos.
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | Los clientes de la red abonaban grandes cantidades por asesorías inexistentes
El juez considera que los clientes de la red abonaban "cantidades significativas por servicios de asesorías inexistentes" y que esos fondos eran después redistribuidos hacia el entorno de Zapatero y de Julio Martínez, para lo que se creaba, según el instructor, documentación ficticia, se canalizaban los fondos a través de sociedades sin actividad real o se usaban testaferros.
Identifica a varios clientes, como los administradores de Plus Ultra, pero también de Inteligencia Prospectiva y Softgestor, aunque estas aparecen también como sociedades instrumentales. La investigación sobre el préstamo que se concedió a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia es el origen de este caso.
Así, destaca Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, que habría instado a un colaborador a "tocar puertas" para conseguir ayudas y que se interesó por lograr la de Zapatero, estando dispuesto a pagar, como sostenía también el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, investigado en la causa. La agencia estadounidense Homeland Security Investigations ha facilitado la extracción de los datos de un móvil de Reyes.
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | Así era el núcleo de confianza de Zapatero en la trama
Según recoge el auto en el que se imputa a José Luis Rodríguez Zapatero la trama estaba compuesta por:
- Julio Martínez Martínez: investigado en la causa, es el amigo con el que Zapatero iba a correr de forma habitual y según el juez se encargaba de captar clientes y de la gestión operativa de los encargos. Propietario de la empresa Análisis Relevante, era considerado como un "lacayo" del expresidente por los responsables de Plus Ultra.
-María Gertrudis Alcazar: secretaria de Zapatero. Según Calama, era la encargada de la "elaboración y cobertura formal de la documentación".
- Cristóbal Cano: el magistrado le considera el "gestor del entramado societario y de la facturación 'ad hoc'".
Calama nombra además a los administradores de varias compañías que formaría parte del entramado societario.
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | Zapatero, acusado de influir entre autoridades nacionales y extranjeras
José Luis Rodríguez Zapatero se sitúa, según la investigación, en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.
Así lo expone en el auto en el que acuerda investigar al expresidente de Gobierno -el primero en democracia- y donde detalla el funcionamiento y el quién es quién de esta red hasta el momento, en la que, subraya, Zapatero "ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | Zapatero está citado para comparecer ante el juez el próximo 2 de junio
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado a declarar como imputado por delitos de blanqueo de capitales dentro del denominado caso Plus Ultra y deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio de 2026.
La fecha fijada para la comparecencia coincide en el calendario con el aniversario de la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que tuvo lugar el 2 de junio de 2018 tras la moción de censura que lo llevó a La Moncloa.
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | El juez que ha imputado a Zapatero, experto en ciberataques
José Luis Calama, el juez que ha imputado a Zapatero en el caso Plus Ultra: experto en ciberataques. Entre las investigaciones del destacan la que llevó a cabo por el hackeo a los sistemas del Ministerio de Justicia o la denuncia a Alvise Pérez.
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | El Gobierno cierra filas en torno a Zapatero
El Gobierno ha cerrado filas y en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Enma Saiz ha hecho una defensa rotunda del expresidente. "¿Quién es José Luis Rodríguez Zapatero? Desde el punto de vista personal yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Y desde el punto de vista político con orgullo fue el presidente que durante dos legislaturas supuso la mayor transformación social de nuestro país, con avances en derechos, en justicia social y con un liderazgo en el que la sociedad en su conjunto, bajo su liderazgo, derrotó a la banda terrorista ETA. Ese es Rodríguez Zapatero. Y como les he dicho antes, así tal y como consta hay un principio fundamental que es el de la presunción de inocencia. Que la Justicia haga justicia, pero sin perder nunca ese principio".
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | Las explicaciones de Zapatero
Este ha sido el mensaje de Zapatero en el vídeo: "Mi actividad privada y los ingresos que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna Administración pública en el sector público sobre el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra Administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni en España ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Ejerceré mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción".
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | Zapatero lo niega todo
A las pocas horas de conocerse la noticia de la imputación, José Luis Rodríguez Zapatero, difundía un vídeo de alrededor de un minuto y medio en el que lo niega todo. Asegura que todas sus actividades públicas y privadas son legales y ha vuelto a negar haber realizado gestión alguna a favor del rescate millonario a la aerolínea 'Plus Ultra': "Jamás", insiste.
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | Así nace la investigación a Zapatero
Esta investigación nace impulsada por la Fiscalía Anticorrupción que desde marzo dirige la Audiencia Nacional. El juez sostiene en el auto de 85 páginas que existiría una presunta trama de influencias vinculada a Zapatero. Según la investigación, el rescate de la aerolínea 'Plus Ultra' por 53 millones de euros aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez tendría una contraprestación que, presuntamente, serían comisiones cercanas a los dos millones de euros procedentes de sociedades vinculadas a la trama habrían acabado en manos de Zapatero y en empresas de sus hijas.
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | Los cuatro registros simultáneos que se han producido
La de Zapatero está bautizada como 'Operación Tibet'. A lo largo de la jornada de este martes se han practicado cuatro registros simultáneos en cuatro puntos de Madrid. La inspección con más movimiento, en el despacho de Zapatero. Allí, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional se ha llevado cajas, bolsas, mochilas... Incluso con herramientas se ha personado policías de la GOIT, la unidad especializada en la apertura de cajas fuertes y otros habitáculos. La búsqueda más larga ha sido la realizada en la agencia de publicidad de las hijas de ex presidente, ellas han estado presentes acompañadas de su abogada. La operación se ha completado con la entrada también en una asesoría y gestoría jurídica vinculada con Zapatero y en una empresa tecnológica con sede en este chalet. Aquí solo se ha entregado un requerimiento al estar cerrado por obras.
Última hora de la imputación de Zapatero, en directo | Blanqueo de capitales y tráfico de influencias, los delitos de los que se le acusan
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. En el auto, el juez cree tener indicios para citar al expresidente como investigado por dos presuntos delitos, uno de blanqueo de capitales y otro de tráfico de influencias. Además, el juez adjudica a la trama los delitos de organización criminal, apropiación indebida y falsedad documental. Según el auto, Zapatero forma parte de esa trama. Un auto muy contundente que se fundamenta en un informe igual de contundente de la Policía.
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