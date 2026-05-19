El fiscal Salvador Viada defiende la investigación sobre Zapatero y acusa al entorno político de una “maniobra de evasión 'trumpista'”

El fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada ha intervenido este martes en Espejo Público para analizar la investigación que afecta al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y responder a algunas de las dudas jurídicas surgidas tras los registros practicados por la Guardia Civil.

Durante su conexión con el programa, Viada ha aclarado que la presencia de familiares durante un registro no es obligatoria salvo en determinados supuestos. “No es obligatorio que estén presentes. Si una persona está detenida y es posible trasladarla al lugar del registro, entonces sí debería estar presente. Pero si no está detenida, no existe esa obligación”, ha explicado el fiscal.

Además, ha subrayado que lo verdaderamente imprescindible durante este tipo de actuaciones judiciales es la asistencia letrada. “Lo que sí es obligatorio es que esté el abogado”, ha puntualizado.

“Se va tirando del hilo”

Viada ha recordado también que el procedimiento permanece bajo secreto de sumario, por lo que ha insistido en la prudencia a la hora de valorar los detalles concretos de la causa. Aun así, ha puntualizado que este tipo de investigaciones suelen iniciarse a través de mecanismos de cooperación internacional. “Hay un tema de cooperación penal internacional. Se detectan movimientos de capitales y, a partir de ahí, se va tirando del hilo”.

En ese sentido, ha defendido la profesionalidad tanto de la Fiscalía como del juez encargado de la investigación. “La fiscal de este asunto es una especialista reconocida en cooperación penal internacional y ya trabajó en causas relevantes como la de Rodrigo Rato”, explicó. Sobre el magistrado instructor, añadió: “He preguntado por él y me dicen que es un juez intachable y con muy buena reputación”.

El fiscal ha querido desvincular la actuación judicial de cualquier motivación ideológica. “Los jueces y fiscales se pueden equivocar, pero la intención que persiguen no es torcida ni busca hacer daño político. Eso es incuestionable”, afirmó.

La comparación con el trumpismo

Viada ha comparado algunas reacciones políticas con la estrategia utilizada por el presidente estadounidense Donald Trump frente a sus propios procesos judiciales. “Esto me recuerda a Donald Trump. Ese estilo de decir: ‘Yo no hago nunca nada malo y cuando me investigan es culpa de los jueces que me persiguen por razones políticas’".

Para el fiscal, desacreditar públicamente a los tribunales supone una forma de desviar la atención sobre el fondo de la investigación. “Hay que respetar al poder judicial. En este caso, además, estamos hablando de magistrados sin ninguna vinculación política”, insistió.

Viada ha sido especialmente crítico con la cultura de protección interna que, a su juicio, ha existido históricamente en España frente a posibles casos de corrupción. “Eso de ‘a lo hecho, pecho’ y ‘vamos a esconder a los nuestros’ lo he visto yo desde hace demasiado tiempo”.

Finalmente, el fiscal ha concluido asegurando que la causa “lleva investigándose desde hace mucho tiempo” y ha reiterado su rechazo a los intentos de desacreditarla políticamente: “A mí me parece que esto es una maniobra de evasión trumpista”.

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