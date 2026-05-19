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Impacto multicolor

Marcos Llorente se pica con el experimento de Marron en El Hormiguero: "Tíralo a lo Panenka"

Marron ha sorprendido con la explosiva combinación de sierras y globos que contienen pintura dentro. ¡La imagen con cámara superlenta es espectacular!

Marcos Llorente se pica con el experimento de Marron en El Hormiguero: "Tíralo a lo Panenka"

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Alberto Mendo
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En este experimento dejamos caer por una pendiente varias hojas metálicas de sierra circular. Al bajar, la gravedad las acelera y las hace rodar cada vez más rápido.

Al final del recorrido, las sierras atraviesan una matriz de globos llenos de pintura. Sus dientes afilados concentran la fuerza en puntos muy pequeños y hacen que los globos exploten fácilmente.

Al romperse varios globos seguidos, la pintura sale despedida en todas direcciones, creando un efecto visual muy llamativo. El experimento permite observar cómo la energía del movimiento puede transformarse en impacto, presión y explosiones de color.

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