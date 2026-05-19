Marcos Llorente se pica con el experimento de Marron en El Hormiguero: "Tíralo a lo Panenka"

En este experimento dejamos caer por una pendiente varias hojas metálicas de sierra circular. Al bajar, la gravedad las acelera y las hace rodar cada vez más rápido.

Al final del recorrido, las sierras atraviesan una matriz de globos llenos de pintura. Sus dientes afilados concentran la fuerza en puntos muy pequeños y hacen que los globos exploten fácilmente.

Al romperse varios globos seguidos, la pintura sale despedida en todas direcciones, creando un efecto visual muy llamativo. El experimento permite observar cómo la energía del movimiento puede transformarse en impacto, presión y explosiones de color.