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Hoy, Pedro Alonso y Begoña Vargas serán los protagonistas en El Hormiguero

Los actores estarán en el programa para hablar sobre el lanzamiento de la última temporada de Berlín y la dama de Armiño.

Pedro Alonso y Begoña Vargas

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El Hormiguero recibe esta noche a Pedro Alonso y Begoña Vargas, dos de los rostros más reconocidos del panorama audiovisual español. Ambos visitan el programa para hablar de sus últimos proyectos y del momento profesional que atraviesan.

Durante la entrevista, compartirán cómo afrontan nuevos retos interpretativos, anécdotas de rodaje y su experiencia trabajando en producciones de gran repercusión. Una charla cercana en la que también habrá espacio para conocer su lado más personal y descubrir la conexión entre dos intérpretes con gran proyección dentro y fuera de España.

Sobre ellos:

Pedro Alonso y Begoña Vargas cuentan con destacadas trayectorias dentro del cine y la televisión. Alonso se ha convertido en uno de los actores españoles más internacionales gracias a algunos de sus papeles más icónicos, mientras que Vargas se ha consolidado como una de las actrices jóvenes con mayor proyección del panorama nacional, participando en exitosas series y películas en los últimos años.

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