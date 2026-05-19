La Audiencia Nacional da la razón a Shakira: las claves para entender su batalla contra Hacienda

Después de varios años de litigio, la Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira en la causa legal que la cantante mantenía con la Agencia Tributaria. Esta, que acusó a la artista de fraude fiscal, deberá devolverle ahora alrededor de 60 millones de euros. Un final feliz para la colombiana, que en su día tuvo que aceptar una condena penal en otro proceso diferente para llegar a un acuerdo con Hacienda y proteger su tranquilidad.

"Después de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio", declaró este lunes la cantante.

Shakira llegando a juicio en 2023 | Gtres

Una investigación motivada por su relación con Gerard Piqué

Shakira conoció a Gerard Piqué en 2010 y pronto comenzaron una relación que se convirtió en el foco de todas las miradas. La cantante comenzó a pasar más tiempo en Barcelona para estar cerca del futbolista. No obstante, en aquella época siguió viajando por todo el mundo con su exitosa gira Sale el Sol World Tour y pasando largas temporadas en Bahamas, donde tiene una propiedad y tenía fijada su residencia fiscal por entonces.

En esa época, los fans no fueron los únicos que no le quitaron el ojo de encima; también lo hizo Hacienda. El fisco investigó a la colombiana para saber si había cometido fraude fiscal en el año 2011, ya que entendía que pasaba demasiado tiempo en España y que el núcleo de su actividad estaba aquí. Por ello, decretaron que debía pagar sus impuestos en nuestro país y le impusieron multas y pagos por valor de unos 55 millones de euros. Shakira los pagó en su momento para evitar males mayores, aunque siempre aseguró que aquel caso era un "sinsentido".

Piqué y Shakira paseando por Barcelona en 2011 | Gtres

Paralelamente, la de Barranquilla también fue investigada por los años 2012, 2013 y 2014. Por esa segunda carpeta, la cantante acabó aceptando en Barcelona una pena de tres años de prisión (aunque pagó para no tener que cumplirla) y una multa de 7,3 millones de euros para evitar un juicio mediático y proteger a sus hijos.

Los datos que desmontan la versión de Hacienda

Ahora, la Audiencia Nacional confirma que la artista no residía en España en 2011, tal y como ha señalado su equipo legal en un comunicado. La ley es clara: para que una persona sea considerada residente fiscal en España debe permanecer al menos 183 días al año en el país. En este caso, Hacienda solo pudo demostrar que Shakira estuvo en territorio español 163 días durante todo 2011.

Shakira | Gtres

Además, por aquel entonces la intérprete de Waka Waka no tenía ni vivienda en propiedad en nuestro país ni tampoco su núcleo familiar aquí, ya que su primer hijo, Milán, no nació hasta el año 2013. Con estos números sobre la mesa, la balanza judicial se ha inclinado a favor de la cantante.