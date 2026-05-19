El despiste de Millie Bobby Brown que podría haber revelado el nombre de su hija con Jake Biongiovi

Millie Bobby Brown podría haber desvelado sin querer el nombre de su hija en su último post de Instagram. La actriz de 22 años, que suele mantener su vida familiar bastante privada, ha levantado las sospechas de sus fans por un detalle muy concreto en una de las fotos de sus vacaciones.

La protagonista de Stranger Things subía el 17 de mayo un carrusel de imágenes desde un destino tropical. Entre las fotos destacaba un selfie en la playa, donde aparecía con un bikini amarillo fruncido y varias joyas. Pero hubo un accesorio que llamó especialmente la atención: un collar dorado con el nombre Ruth escrito en letra cursiva.

Los comentarios no tardaron en llenarse de teorías. Muchos fans interpretaron el collar como una posible revelación accidental del nombre de la hija que Millie adoptó con su marido, Jake Bongiovi.

Sin embargo, otros seguidores señalaron que también podría tratarse de un homenaje a la abuela de la actriz, Ruth, fallecida en 2020 y a la que Millie estaba muy unida.

No es la primera vez que los fans detectan pistas sobre el nombre en las fotos de la actriz, que es bastante activa en redes. Hace unos meses le pillaron una funda de móvil con las iniciales RWB en letras grandes. Ahora eso ha hecho pensar a muchos que, si finalmente Ruth es el nombre de su hija, probablemente su segundo nombre empezaría por W.