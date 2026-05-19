Cruz Sánchez de Lara responde al hijo de Ábalos: "Esperamos impacientes esa demanda que nunca llega"

Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, concedió ayer una entrevista a Susanna Griso en Espejo Público y dejó muchos titulares. A pesar de reconocer que su padre no es perfecto y asegurar que no se va a "quemar en las llamas de la defensa" de su progenitor, Víctor Ábalos cree que todas las informaciones que están saliendo sobre la vida disoluta de su padre se deben a una campaña de deshumanización orquestada por 'El Español'.

En la entrevista, afirmó que tanto su padre como él están estudiando interponer una denuncia contra el medio de Pedro J. Ramírez.

"Sí es una noticia trascendente porque aquí hay dinero público"

Hoy Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de 'El Español' ha respondido a estas acusaciones del hijo de Ábalos y ha sido muy clara: "esperamos impacientes esa demanda que nunca llega". "Yo podría tener esta cierta empatía si de repente la vida de un putero se destapa así y es su hijo quien tiene que hacerle frente. Lo que pasa es que cuando tú eres el que vas y pagas las habitaciones de las señoras que van a ir a acompañar a tu padre a la residencia oficial y luego llega a Koldo a pagar el minibar, pues yo creo que sí nos importa, si es una noticia trascendente porque ahí está el dinero público", ha explicado tajantemente Sánchez de Lara.

La vicepresidenta de 'El Español' defiende que su medio solo está publicando "una información veraz, trascendente y que está poniendo a un exministro en una situación en la que nunca debería haberse visto". Además, niega que se trate de una campaña personal de Pedro J. Ramírez contra Ábalos y ha recordado que el exministro escribía columnas en 'El Español' antes de que se destaparan todos los escándalos que le rodean.

"Yo lamento muchísimo tener que hablar de la historia, de cómo se ha utilizado el dinero público para suministrar servicios sexuales de pago a un señor que las hacía trasladar, además en la pandemia ,vulnerando todas las normas mientras los demás no se podían desplazar a enterrar o despedir a sus familiares", ha asegurado Sánchez de Lara.

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