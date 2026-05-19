El Palabras Cruzadas más caótico visto en Pasapalabra: el Athletic extremeño, el Rayo vasco y el Celta andaluz

Sólo con escuchar que este Palabras Cruzadas iba sobre fútbol, a varios invitados de Pasapalabra se les ha atravesado ya el panel. Los dos equipos se han encontrado la misma temática: unir equipos con sus respectivas provincias. Tan fácil… y tan difícil porque con José Manuel Parada ha comenzado un auténtico ejercicio de confusión colectiva. Con lo bien que le había ido al presentador en La Pista gracias al Dúo Dinámico, no ha podido seguir la racha.

Entre las esperpénticas respuestas que ha dejado el equipo de David, destacan situar al Club Deportivo Extremadura en Vizcaya, al Levante en Murcia y al Athletic Club… ¡en Badajoz! Fiona Ferrer ha maquillado el desastre con dos aciertos, junto al que ha logrado el concursante gracias al Betis in extremis.

El desbarajuste ha continuado con el equipo naranja. “Socorro”, avisaba David Civera, mientras que Javier apuntaba: “Qué presión”. Les ha pasado lo mismo: han convertido al Rayo Vallecano y al Getafe en equipos vascos, al Celta le han pasado de Vigo a Málaga y el Alavés ahora está en Castellón. Sin duda, ha sido un Palabras Cruzadas fuera de lo común, con los nervios provocando fallos memorables. ¡Descúbrelos todos en el vídeo!