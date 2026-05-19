Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

El hijo de Isak Andic, en libertad tras pagar una fianza de un millón de euros: "La primera llamada que hizo no fue al 112"

Un año y medio después de la muerte del fundador de Mango, la investigación se centra en su hijo, que ha sido detenido, pero ha quedado en libertad tras pagar la fianza. Este podría haber sido quien le empujó, provocándole una caída mortal.

Isak Andic

Publicidad

Isak Andic, el dueño y fundador de Mango, fallecía hace un año y medio en extrañas circunstancias. Hoy, su hijo Jonathan Andic, el único que le acompañaba el día de su muerte, ha sido detenido y acusado de homicidio. Sin embargo, hace escasos minutos, abandonaba el juzgado tras depositar una fianza de un millón de euros.

El fundador de Mango y su hijo se encontraban haciendo una excursión por un sendero cercano a las cuevas del Salnitre, en Collbató, en la sierra de Montserrat. Al volver, Isak se precipitó por un barranco de 150 metros, una caída que resultó mortal.

Las principales pruebas en las que se ha basado la investigación han sido la geolocalización de Jonathan días antes del fallecimiento, que le situaban en la misma ruta, o el borrado de fotos y conversaciones de su teléfono. Además, el hijo de Isak Andic cambió de terminal de teléfono a las pocas semanas de la muerte de su padre.

Otras de las principales pruebas es que Isak Andic no presentaba heridas en las palmas de las manos que fueran signo de que se quisiera agarrar en caso de una caída accidental. "También llama la atención que la primera llamada no fue al 112, fue a su madrastra", señala nuestro colaborador Carlos Quílez.

Pese a su detención, la familia de Jonathan Andic confía en su inocencia, según han confirmado en un comunicado. ¿Qué ocurrió realmente el día que murió Isak Andic?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Agresión Lleida

La madre de la niña agredida en Lleida carga contra la familia de la agresora: "Sabía todo lo que hacía su hija y le ha dado igual"

Isak Andic

El hijo de Isak Andic, en libertad tras pagar una fianza de un millón de euros: "La primera llamada que hizo no fue al 112"

Talent de La Voz Kids llorando

"La impresión de veros me ha dado emoción": el sábado, nervios a flor de piel en una nueva noche de La Voz Kids

Yolanda Díaz Vs Julio Iglesias
DEMANDA MILLONARIA

Yolanda Díaz "se la juega" contra Julio Iglesias: "El cantante tiene mucho dinero y muchas ganas"

David pasa a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte con 5.050 euazos
Mejores momentos | 19 de mayo

David pasa a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte con 5.050 eurazos

Bibiana Fernández y Asdrúbal
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos al hijo de Asdrúbal, el exmarido de Bibiana Fernández

Tras separarse de Bibiana Fernández, Asdrúbal desapareció del foco mediático. Hoy, recibimos a su hijo, que nos cuenta cómo es la nueva vida de Asdrúbal, que atravesó una época oscura marcada por las adicciones y los problemas con la justicia.

Jorge Fernández, impresionado con Raquel: “¡Otra vez en el 150! Van 4 veces en esta tirada”
Mejores momentos | 19 de mayo

Jorge Fernández, impresionado con Raquel: “¡Otra vez en el 150! Van 4 veces en esta tirada”

Ya quisieran todos los concursantes la suerte que ha tenido Raquel en todas sus tiradas.

¡La tensión se palpa en el aire! David intenta resolver dos veces por más de 3.000 euros

¡La tensión se palpa en el aire! David intenta resolver dos veces por más de 3.000 euros

Cruz Sánchez de Lara en Espejo Público.

Cruz Sánchez de Lara responde al hijo de Ábalos: "Esperamos impacientes esa demanda que nunca llega"

Paletillas de conejo asadas con ensalada

Receta facilísima de paletillas de conejo asadas con ensalada de Arguiñano: el horno se encarga de todo

Publicidad