El hijo de Isak Andic, en libertad tras pagar una fianza de un millón de euros: "La primera llamada que hizo no fue al 112"

Isak Andic, el dueño y fundador de Mango, fallecía hace un año y medio en extrañas circunstancias. Hoy, su hijo Jonathan Andic, el único que le acompañaba el día de su muerte, ha sido detenido y acusado de homicidio. Sin embargo, hace escasos minutos, abandonaba el juzgado tras depositar una fianza de un millón de euros.

El fundador de Mango y su hijo se encontraban haciendo una excursión por un sendero cercano a las cuevas del Salnitre, en Collbató, en la sierra de Montserrat. Al volver, Isak se precipitó por un barranco de 150 metros, una caída que resultó mortal.

Las principales pruebas en las que se ha basado la investigación han sido la geolocalización de Jonathan días antes del fallecimiento, que le situaban en la misma ruta, o el borrado de fotos y conversaciones de su teléfono. Además, el hijo de Isak Andic cambió de terminal de teléfono a las pocas semanas de la muerte de su padre.

Otras de las principales pruebas es que Isak Andic no presentaba heridas en las palmas de las manos que fueran signo de que se quisiera agarrar en caso de una caída accidental. "También llama la atención que la primera llamada no fue al 112, fue a su madrastra", señala nuestro colaborador Carlos Quílez.

Pese a su detención, la familia de Jonathan Andic confía en su inocencia, según han confirmado en un comunicado. ¿Qué ocurrió realmente el día que murió Isak Andic?

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