Lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2026
La 98 edición de los Premios Oscar ha tenido lugar este 15 de marzo y ya conocemos a todos los ganadores de este 2026 en una gala que ha sido presentada por Conan OBrien. Consulta aquí todos los ganadores.
Una batalla tras otra, que aspiraba a 13 Oscar, logró seis premios incluyendo el galardón principal de la noche, el de mejor película, y derrotó a Sinners, que con un récord de 16 nominaciones, consiguió cuatro estatuillas.
Este es el listado completo de los ganadores de la 98 edición de los Oscar de la Academia de Hollywood, que se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles:
MEJOR PELÍCULA
Una batalla tras otra.
MEJOR DIRECCIÓN
Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra.
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley, por Hamnet.
MEJOR ACTOR
Michael B. Jordan, por Los pecadores.
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Amy Madigan, por Weapons.
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Sean Penn, por Una batalla tras otra.
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
Noruega, Valor sentimental.
MEJOR GUIÓN ADAPTADO
Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra.
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
Ryan Coogler, por Sinners.
MEJOR FOTOGRAFÍA
Autumn Durald, por Sinners.
MEJOR MONTAJE
Andy Jurgensen, por Una batalla tras otra.
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Kate Hawley, por Frankenstein.
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por Frankenstein.
MEJOR BANDA SONORA
Ludwig Goransson, por Sinners.
MEJOR CANCIÓN
Golden, de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por Las guerras K-pop.
MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Tamara Deverell y Shane Vieau, por Frankenstein.
MEJOR SONIDO
Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por F1 La película.
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por Avatar: Fuego y ceniza.
MEJOR CASTING
Cassandra Kulukundis, por Una batalla tras otra.
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
Las guerreras K-pop
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
Mr. Nobody Against Putin.
MEJOR CORTO
Los cantores rusos.
Dos personas intercambiando saliva.
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
The Girl Who Cried Pearls.
MEJOR CORTO DOCUMENTAL
All The Empty Rooms.
