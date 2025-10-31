Felisuco, sobre las lagunas de Pedro Sánchez en la financiación de sus primarias por parte de su suegro: "Si tu suegro ha puesto dinero te lo recuerda permanentemente"

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado con motivo de la comisión de investigación del 'caso Koldo' ha dejado un cruce de reproches entre el líder del Ejecutivo y los representantes de los grupos políticos que intentaban extraer datos de Sánchez que pusiera luz al caso.

El senador de Vox, Ángel Pelayo, preguntaba a Sánchez si su suegro había contribuido a financiar su campaña a las primarias del PSOE en 2018. “¿Quién lo pagaba, su suegro, el señor de los negocios prostitución? ¿Pagaba el señor Sabiniano los gastos de su campaña para las primarias del PSOE, señor Sánchez?”. Un extremo que ha sido negado por el líder del PSOE. Sin embargo, ha añadido que no tiene información de que su suegro pudiera o no donar como particular.

"La declaración ha sido preparada con un abogado de cara a lo que viene ahora"

El colaborador de Espejo Público Toni Cantó considera que esta declaración ha sido "preparada por un abogado de cara a lo que viene ahora". Por su parte, 'Felisuco' es tajante con su opinión sobre este tema: "Los que tenemos suegro sabemos que tu suegro te lo va a estar recordando permanentemente si ha puesto dinero en tu campaña". Cree que "es absurdo" que Sánchez responda de esta manera y que se ha equivocado en afrontar la comisión mientras que el que ha acertado es el PP. "Esta comisión de investigación vuelve a dejar en evidencia las contradicciones de Sánchez y sus mentiras".

Cree además que una comisión de investigación no sirve para nada mas que "para poner los temas calientes encima de la mesa y que Sánchez se siente.

