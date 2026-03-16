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Mejores momentos | 16 de marzo

Javier revela quién es la persona “muy especial” que le ayuda a prepararse para Pasapalabra

El concursante ha reconocido que le hace listas de palabras y que casi está “opositando” como él para mejorar en El Rosco.

Javier revela quién es la persona “muy especial” que le ayuda a prepararse para Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Javier está afianzándose tarde a tarde en Pasapalabra. Ya ha llegado a quince programas tras su victoria en el pasado Rosco, de ahí la tranquilidad con la que ha charlado con Roberto Leal cuando le ha dado la bienvenida. Además, se ha mostrado contento de que Alejandro haya podido superar la Silla Azul y ha felicitado al aspirante por lo bien que lo ha hecho en un duelo muy largo.

“Alejandro, ¡céntrate!”: empate o Silla Azul, todo El Rosco se decide con su última respuesta

El presentador le ha sorprendido al “abusar” de su confianza al revelar una conversación que han tenido fuera de cámara. “Me has contado que tienes a alguien muy especial que te echa una mano con los listados”, ha comentado. Javier se lo ha confirmado. “Está opositando igual que yo”, ha asegurado, en referencia al concurso.

El madrileño ha contado que ya a las siete de la mañana le está diciendo las palabras que tiene que estudiar. Es tanto lo que le ayuda que ha bromeado con que debería tenerla “en nómina”. ¿De quién se trata? ¡Dale al play!

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