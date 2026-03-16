Manuel Estévez, padrino y abogado de Jesús Vázquez en el caso Arny: "Su madre me llamó llorando para que le defendiera"

En 1995, el caso Arny estallaba en nuestro país, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos mediáticos. Después de que un joven sevillano de 16 años denunciara haber sido forzado a prostituirse en el entonces conocido bar de ambiente Arny, otros 55 chicos confesaron haber sido víctimas de prácticas similares.

Entre los 49 acusados, hubo rostros muy conocidos en nuestro país, como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga o el juez de menores Manuel Rico Lara. Todos ellos se sometieron a un juicio mediático en el que se les señaló, pese a defender su inocencia en todo momento.

Jesús Vázquez fue una de las personas que más sufrieron con el caso. Su madre le pidió a Manuel Estévez, amigo íntimo de la familia y padrino de Jesús, que llevara su defensa. "Fue algo espantoso, echando por tierra la presunción de inocencia", advierte.

Manuel Estévez vivió de cerca lo mal que lo pasó Jesús Vázquez y en especial su madre, que murió sin verle absuelto del caso, hasta el punto de que él tuvo que mentirla para que descansara en paz. "Ella falleció por este disgusto", señala Manuel Estévez, "su madre me llamó llorando para que le defendiera".

Finalmente, 32 de los 49 acusados quedaron absueltos y se demostró que las acusaciones estaban basadas en mentiras. Sin embargo, la carrera y la reputación de muchos de los acusados quedaron manchadas para siempre. "En la sentencia se aclara que Jesús ni siquiera estuvo allí", afirma el abogado de Jesús Vázquez.

Hoy, treinta años después, el caso Arny sigue en la memoria de muchos, que lo recuerdan como uno de los escándalos más sangrantes de nuestro país.