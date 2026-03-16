"Uno de ellos va a ser asesinado": llega Una fiesta de muerte, el mayor misterio de la televisión

Antonio Resines, Marta Sánchez, Alberto Chicote, Ana Peleteiro, Bertín Osborne, Glòria Serra y Esperansa Grasia van a vivir Una fiesta de muerte.

"Uno de ellos va a ser asesinado", llega a Antena 3 Una fiesta de muerte, el mayor misterio de la televisión.

¿Quién de los famosos perderá la vida? ¿Cómo ocurrirá todo? No te pierdas Una fiesta de muerte en Antena 3.

Así es Una fiesta de muerte

En Una fiesta de muerte, 7 famosos participan en un intrigante juego de asesinatos misteriosos. Los famosos asisten a una fiesta exclusiva, pero al llegar, uno de ellos es asesinado por un enigmático asesino VIP enmascarado. A partir de ese momento, comienza una carrera contrarreloj en la que, haciendo uso de sus virtudes detectivescas, los 6 famosos que han sobrevivido deben descubrir quién es el asesino VIP que se oculta tras la máscara. Primera pista, el asesino enmascarado no es ninguno de los invitados…

Para resolver el misterio, investigan la escena del crimen y compiten en una serie de retos -por equipos, individuales y colectivos- que les aportan pistas sobre la identidad del asesino y ponen a prueba sus capacidades detectivescas. Al final, como en cualquier murder mystery que se precie, se juntan todos para la resolución del crimen y se desvela la identidad del asesino VIP enmascarado durante el vídeo de su detención. Solo hay un vencedor, el que acierte la identidad del asesino o el mejor detective de todos.