Ábalos y Koldo cambian de estrategia y señalan a Begoña Gómez mientras Sánchez guarda silencio

José Luis Ábalos y Koldo García han decidido empezar su aparente confesión y, por tanto, sus acusaciones contra el Gobierno. Sin embargo, no han empezado a declarar después de cumplir varios meses en la cárcel, sino que lo han dejado grabado antes de entrar en ella. De hecho, ambos han decidido empezar a atacar de manera agresiva contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando a su esposa, Begoña Gómez.

Ábalos cambia de estrategia y pasa al ataque

Ábalos ha decidido cargar contra todos, pero especialmente contra el Gobierno y contra el PSOE. Además, usa acusaciones contra el presidente y su entorno. El exministro señaló el jueves en el diario El Mundo que investigar a Air Europa sería "abrir el melón", porque a raíz de esa investigación se podría "llegar a Begoña bien llegados".

Su abogado, Luis Chabaneix, le ha visitado este lunes en Soto del Real, y asegura que el exministro está fuerte y decidido en defenderse.

Víctor Ábalos, hijo del exministro, ha relatado en varias páginas de El Mundo que fue Santos Cerdán, asegura, el que intentó comprar con ofertas económicas y laborales el silencio de su padre: "Santos le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente". Esta información la conoce, añade, "porque estaba siempre a su lado y escuchaba sus conversaciones", afirma Víctor Ábalos.

Ábalos 'junior' también cuenta la sorpresa que se llevó cuando su padre dejó de formar parte del Gobierno: "¿Cómo va a destituir a su hombre fuerte, a su amigo?", pensó. "Le llamaba 300 veces al día". "La cama de su casa está caliente de las veces que se ha quedado Pedro Sánchez allí a dormir cuando hacían las campañas".

Víctor Ábalos también dice que su padre no tenía previsto hablar porque pensaba que la Justicia iba a actuar, y asegura que no se iba a fugar porque "todo el mundo lo conocía en el aeropuerto".

Entrevista de Koldo

El exasesor de Ábalos, Koldo García, se ha unido al exministro en sus insinuaciones sobre la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa en una entrevista en OKdiario. "Hablaron en un término general de que lo mejor que podían hacer es compensar, fue lo que ocurrió y lo que vi. No sé si empezaron en 100.000 o en 200.000 y acabaron en un millón de euros", afirma Koldo, excluyendo de ese pago al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La semana pasada, Koldo respaldó al exministro sobre una presunta reunión entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en un caserío para pactar la moción de censura de 2018.

Silencio de Sánchez

El Presidente del Gobierno ha reunido a la dirección de su partido. Sin embargo, Sánchez no ha hecho una sola mención al exministro, ni a sus acusaciones hacia Begoña Gómez sobre el rescate de Air Europa.

No obstante, Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha afirmado este lunes que no se van a dejar "chantajear por nadie", asegurando la "tolerancia cero" y transparencia total".

