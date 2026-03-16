La exhibición de Cristina Medina con el moonwalk de Michael Jackson en Pasapalabra

“¿Dónde está mi cámara?”, se ha apresurado a preguntar Cristina Medina. La actriz ha presumido de que a ella le sale el mítico paso moonwalk de Michael Jackson… ¡y lo ha demostrado! Se ha llevado una merecida ovación de todo el plató, con Roberto Leal sorprendido por lo bien que se le da.

Evidentemente, el Rey del Pop ha sonado en La Pista. Ha ocurrido en el duelo entre los concursantes, con una canción que se les ha resistido y que se les ha dado como su título: ‘Bad’. Quien parecía tener más opciones era Alejandro, que hasta tenía en su mente al artista haciendo sus típicos movimientos. ¡Incluso ha hecho un amago de imitarle! Roberto ha recordado que se disfrazó de él en un especial de Halloween. “Pero no me salió bien”, ha reconocido sobre el baile.

Más allá de la anécdota, el duelo se ha decidido cuando el presentador ha dado el título en español. La traducción era un regalo y Javier se lo ha llevado. En cualquier caso, la gran protagonista ha sido Cristina Medina. ¡Descubre su moonwalk en el vídeo!