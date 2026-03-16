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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián aconseja a Andrés pasar página y olvidarse de Begoña

El joven se sincerará con su padre sobre sus sentimientos después de recibir la nulidad matrimonial.

Damián aconseja a Andrés que pase página

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María Sicilia Fernández
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Beatriz no podrá ocultar más su preocupación por la información que tiene Gabriel de su oscuro pasado en México y se lo confesará a Álvaro, quien seguirá eufórico por el plan contra el empresario.

Mientras, la exmujer del villano estará más cerca que nunca de entrar a trabajar en la casa cuna: Claudia dará el visto bueno y solo necesitará entregarles referencias de sus anteriores empleos. ¿Cómo las conseguirá si nunca ha trabajado con niños?

En la casa de los Salazar, Pablo y Miguel se sentarán juntos y tratarán de solucionar los malentendidos que el diagnóstico del joven está provocando. ¿Terminarán por reconciliarse?

En otro orden de cosas, Carmen no cesará su lucha por la igualdad salarial y le pedirá a Tasio que hable con Gabriel. Además, tratará de reconciliarse con Claudia. ¿Habrá bandera blanca en la tienda?

Por otro lado, Cloe se sincerará con Digna sobre lo ocurrido con Marta. En cambio, la matriarca de los Merino tratará de convencerla para que siga luchando por su relación.

Además, Damián también aconsejará a Andrés para que se olvide de Begoña y acepte que ella ha formado una familia con Gabriel.

Finalmente, el padre de Luz continuará en una situación muy crítica y le confesará a su hija que no teme a la muerte y que quiere que llegue pronto.

¡No te pierdas todo lo que se viene en el próximo capítulo de Sueños de libertad! Y si no puedes esperar, puedes adelantarte en atresplayer.

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