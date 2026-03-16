Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas: "Tener que explicarles lo que hicieron fue un horror"

Nueve años después de la desaparición de Francisca Cadenas, salen a la luz más detalles de lo que pudo llevar a los dos detenidos a acabar con su vida. Tras acceder a unas grabaciones donde se escuchan conversaciones entre los dos hermanos detenidos, Juli y Lolo, las primeras investigaciones apuntan a una presunta motivación sexual del crimen.

Las conversaciones se han obtenido gracias a unos micrófonos ocultos que colocó la UCO en la casa y el coche de los detenidos. En algunas de las grabaciones se escucha a Julián sexualizando a la víctima y a Lolo llegando a reprocharle su "obsesión" con ella.

Según las primeras hipótesis y la autopsia, Francisca fue amordazada, golpeada y desnudada de cintura para abajo, por lo que pudo haber sido víctima de violencia sexual. "Explicarle a la familia paso a paso lo que hicieron ha sido un horror", asegura Verónica Guerrero, la abogada de la familia de Francisca.

Verónica Guerrero advierte que la familia lo está pasando "terriblemente mal" y que la filtración de ciertas imágenes e informaciones les está haciendo aún más daño. "Cuando sabes que lo van a leer por otros medios, prefiero decírselo y que no se encuentren con ello de golpe", señala.

Hoy, la familia de Francisca Cadenas está cada vez más cerca de cerrar el caso que les ha perseguido durante nueve años. Una sentencia que por por fin devolverá la paz a Hornachos.