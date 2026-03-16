Sandra, en guerra con el fotógrafo de su boda: "Hicimos un trato y ahora no nos quiere mandar las fotos"

Sandra y Andoni son dos artistas que desde hace años mantienen una bonita amistad. Tanto que, en cuanto ella supo que se iba a casar, pensó en Andoni para que fuera su fotógrafo de boda.

Ambos llegaron a un acuerdo: Andoni le haría las fotos a cambio de que ella le pintase un retrato familiar. Sin embargo, pronto el cambió las condiciones y pidió cuatro retratos en lugar de uno.

Una vez hechas las fotos, Andoni comenzó a poner excusas para mandarlas y se negó a enviarlas sin editar. "Ni siquiera nos pasó las fotos para poder pintar los cuadros", señala.

Además, Sandra se encuentra en otra etapa pictórica, una que a Andoni ya no le interesa. Por eso, le han ofrecido 600 euros a cambio de las fotos, pero este les reclama 4.000 euros.

A raíz del conflicto, Sandra se ha visto obligada a denunciar a Andoni y se ha quedado sin fotos de su boda. Una amistad que ha terminado rota por cuestión de negocios.