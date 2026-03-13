"Necesito camareros y cocineros por 2.000 euros al mes, pero no los encuentro"

Es paradójico que a Plácido le falten extremidades siendo especialista en pulpo, pero en su restaurante de Galapagar, en la sierra madrileña, necesitan más brazos: “seis personas, entre cocineros y camareros. Pero no hay”. Si en este momento entraran en el asador esas seis personas buscando trabajo “los contrataría al momento”. Preguntamos: ¿A qué se debe esta falta de personal, ofreces sueldos bajos? “Puedo pagar 2.000 o 2.200 euros brutos a una persona que esté capacitada. Pero el horario es un gran problema porque el turno partido no gusta. Quieren el mes de vacaciones de verano, pero esa es nuestra temporada alta”. Conclusión: la calidad de vida se valora más ante horarios exigentes.

“Ojeadores de camareros” para quitárselos a la competencia

Lo confirma Miguel, cocinero desde hace 40 años: “el sueldo no está mal, pero al ser horarios duros no todo el mundo quiere”. Verónica asegura que los turnos son de ocho horas y que si se hacen más horas se pagan en nómina: “la gente quiere dinero, pero no quiere trabajar”. La demanda de profesionales es tal que Plácido ha detectado a hosteleros de la competencia “ojear talento” entre su plantilla: “les preguntan cuánto ganan, qué horario hacen, yo te pago tanto… es mercadeo total”.

“Trabajan dos o tres días, cobran y se van”

Luisma tiene un bar en el centro de Madrid y contrataría a tres personas si se le ofrecieran ahora mismo: “el problema es que no hay y los que vienen, vienen exigiendo fines de semana, trabajar de lunes a viernes, turno de mañana… Aquí todos cobran unos 2.000 euros entre seguridad social y sueldo neto”. Eso se traduce en unos 1.400 para el bolsillo del trabajador. Maite es una de ellas y su jornada va “de 14h al cierre. Diez horas, nueve…”. Ha sido testigo en muchas ocasiones de compañeros efímeros que aguantan dos o tres días y se van. “¿Y tú, puedes disponer de un fin de semana libre en tu vida privada?... No. Estoy trabajando”. Quizá esa sentencia resuma el poco interés en estar detrás de una barra.

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